A családias hangulatú ünnepre az alapító Bereczki házaspár a szervezet jelenlegi és egykori partnereit hívta meg az Eurocenter Oktatási Központba, ahol a legtöbbször elhangzott szó az együttműködés volt. A három évtizeddel ezelőtt életre hívott szervezet ugyanis, amely időközben vállalkozássá is kinőtte magát – akár egy igazi amőba, ahogy Kiss Imre megyei főtanfelügyelő megjegyezte –, olyan oktatási és civil hálózatokat kezdeményezett, hozott létre és működtet még ma is, ami széles körű, sok esetben nemzetközi együttműködések nélkül aligha lett volna lehetséges.

Az ünnepségen Bereczki Kinga igazgató néhány történet segítségével illusztrálta, hogy a sokszor véletlenszerű találkozásoknak köszönhető ismeretségek hogyan teremtettek máig működő kapcsolatokat, miként vált az alapítvány néhány projekt országos hídfőállásává. Elég, ha a már hálózatként működő ECL-vizsgarendszerre vagy a Kárpát-medencét beszövő szakkörprogramra gondolunk. De említhetjük az ország több városában meghonosított felnőttképzési programokat, a székelyföldi tehetséggondozás megalapozását vagy a civil szervezetek közötti együttműködés támogatását, amelynek olyan önálló „hajtásai” sarjadtak, mint a CIVEK vagy a Háromszéki Közösségi Alapítvány.

Mindezek nem jöhettek volna létre a partnerségek, a szoros együttműködés nélkül. Ezt hangsúlyozták a meghívott intézményi és szakmai partnerek képviselői is, akik azt sem rejtették véka alá, hogy a néha korántsem zökkenőmentes együttműködés végül mindig meghozta gyümölcsét. Így alakulhattak ki azok a családias, de mindig szakmai alapon működő programok, amelyek több ezer résztvevőnek nyújtottak képzést, szakmai ismereteket vagy éppen közösségi élményt.

A rendkívül szerteágazó tevékenységek okán a számbavétel aligha lehetett teljes. Itt is hadd álljon egyetlen, a magyarországi Nemzeti Művelődési Intézet által kezdeményezett és az Amőba által immár négy megyében működtetett szakkörprogram néhány adata: a mintegy fél évtizede indított programban immár több mint kétszáz csoport alakult, és 1500-an sajátíthattak el valamilyen hagyományos kézművesmes­terséget.