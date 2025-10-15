Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Harmincéves az Amőba AlapítványA felnőttképzés otthona

2025. október 15., szerda, Közélet

A felnőttképzés, a nemzetközi kapcsolatépítés, a civil mozgalom egyik legrégebbi animátora Háromszéken a sepsiszentgyörgyi Amőba Alapítvány, mely a múlt hét végén ünnepelte harmincéves fennállását.

  • Bereczki Kinga a megtett útra rövid történetekkel emlékezett. A szerző felvétele
    Bereczki Kinga a megtett útra rövid történetekkel emlékezett. A szerző felvétele

A családias hangulatú ünnepre az alapító Bereczki házaspár a szervezet jelenlegi és egykori partnereit hívta meg az Eurocenter Oktatási Központba, ahol a legtöbbször elhangzott szó az együttműködés volt. A három évtizeddel ezelőtt életre hívott szervezet ugyanis, amely időközben vállalkozássá is kinőtte magát – akár egy igazi amőba, ahogy Kiss Imre megyei főtanfelügyelő megjegyezte –, olyan oktatási és civil hálózatokat kezdeményezett, hozott létre és működtet még ma is, ami széles körű, sok esetben nemzetközi együttműködések nélkül aligha lett volna lehetséges.

Az ünnepségen Bereczki Kinga igazgató néhány történet segítségével illusztrálta, hogy a sokszor véletlenszerű találkozásoknak köszönhető ismeretségek hogyan teremtettek máig működő kapcsolatokat, miként vált az alapítvány néhány projekt országos hídfőállásává. Elég, ha a már hálózatként működő ECL-vizsgarendszerre vagy a Kárpát-medencét beszövő szakkörprogramra gondolunk. De említhetjük az ország több városában meghonosított felnőttképzési programokat, a székelyföldi tehetséggondozás megalapozását vagy a civil szervezetek közötti együttműködés támogatását, amelynek olyan önálló „hajtásai” sarjadtak, mint a CIVEK vagy a Háromszéki Közösségi Alapítvány.

Mindezek nem jöhettek volna létre a partnerségek, a szoros együttműködés nélkül. Ezt hangsúlyozták a meghívott intézményi és szakmai partnerek képviselői is, akik azt sem rejtették véka alá, hogy a néha korántsem zökkenőmentes együttműködés végül mindig meghozta gyümölcsét. Így alakulhattak ki azok a családias, de mindig szakmai alapon működő programok, amelyek több ezer résztvevőnek nyújtottak képzést, szakmai ismereteket vagy éppen közösségi élményt.

A rendkívül szerteágazó tevékenységek okán a számbavétel aligha lehetett teljes. Itt is hadd álljon egyetlen, a magyarországi Nemzeti Művelődési Intézet által kezdeményezett és az Amőba által immár négy megyében működtetett szakkörprogram néhány adata: a mintegy fél évtizede indított programban immár több mint kétszáz csoport alakult, és 1500-an sajátíthattak el valamilyen hagyományos kézművesmes­terséget.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Ferencz Csaba Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-15 08:00 Cikk megjelenítése: 195 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 995
szavazógép
2025-10-15: Közélet - Hecser László:

Kézműves-visszapillantás a székelység történelmére (Erdővidéki Közművelődési Napok)

Az Erdélyi Szabad Karaván Egyesület pénteken reggel Baróton Erdővidék Múzeumának udvarán ütötte fel sátrait s tartott bemutatót arról, mivel (is) foglalkozhattak a 14. században élt elődeink. A székelyudvarhelyi fiatalok – soraikban többek közt néprajzos muzeológus, történész, lelkész, szabó és textilrestaurátor, reklámgrafikus – számára már nemcsak elfoglaltság, hanem életforma is a történelmi újrajátszás és a kézműves-foglalkozás: csak idén mintegy húsz, jelentős közönséget vonzó hazai és nemzetközi fesztiválon jártak. 
2025-10-15: Belföld - :

Kongresszusra készülnek a szociáldemokraták

November 7-ére tűzték ki a Szociáldemokrata Párt (PSD) tisztújító kongresszusának időpontját – jelentette be a párt Országos Politikai Tanácsának hétfői ülését követően Alexandru Rafila. A Marcel Ciolacu volt kormányfő lemondásával májusban megüresedett pártelnöki tisztségre egyedül Sorin Grideanu ügyvivő elnök pályázik.
rel="noreferrer"