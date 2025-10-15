Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Lelassul a gazdaság

2025. október 15., szerda, Belföld

Egy százalékra mérsékelte az áprilisi 1,6 százalékról a román gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését a Nemzetközi Valutaalap (IMF).

  • Turisztikai témájú kerekasztal a gazdasági minisztériumban. Az ágazatban dolgozók visszaesést tapasztaltak idén. Fotó: Facebook / Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
A pénzintézet tegnap közzétett friss becslései szerint a román GDP növekedése 2026-ban csak 1,4 százalék lesz a tavasszal előrejelzett 2,8 százalék helyett. A folyó fizetési mérleg hiánya az IMF prognózisa szerint az áprilisban becsült 7,6 százalék helyett idén a GDP 8 százaléka lesz, jövőre pedig 6,6 százalékra mérséklődik; tavasszal a nemzetközi pénzintézet még a GDP 7,4 százalékra becsülte a folyó fizetési mérleg 2026-os hiányát. Az infláció azonban nagyobb lesz a vártnál: erre az évre 7,3 százalékos, jövőre 6,7 százalékos pénzromlásra számít az IMF Romániában. Áprilisban a nemzetközi pénzintézet 4,6 százalékos inflációt prognosztizált 2025-re. A munkanélküliségi ráta az IMF jelentése szerint idén 5,9 százalékra nő a tavalyi 5,4 százalékról, jövőre pedig 5,8 százalékra csökken. 

