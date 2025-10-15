A korrupció is nemzetbiztonsági kérdés

Bejegyzésének előzményeként hétfő este a PRO TV-nek nyilatkozva bejelentette, hogy két jelentős változás lesz Románia hamarosan véglegesülő védelmi stratégiájában. Közlése szerint a dokumentumot a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) jóváhagyása után elküldik a parlamentnek, így tartható lesz az elfogadásának november 26-i határideje. Az államfő elmondta, hogy a változásokat a hibrid hadviselés elleni védekezés és a korrupció elleni „frontális támadás” jelentik majd. Magyarázata szerint nemzetbiztonsági szempontból ezentúl sokkal alaposabb figyelmet igényelnek a kibertámadások, a rendszeres dezinformációs kampányok és a közösségi oldalakon keresztül zajló orosz befolyásolási kísérletek. Ugyanakkor a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő korrupció ellen „frontális támadást” kell indítani.