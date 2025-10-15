Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A korrupció is nemzetbiztonsági kérdés

2025. október 15., szerda, Belföld

A Román Hírszerző Szolgálatnak (SRI) jogilag jól megalapozott, alkotmányos eszközökkel hozzá kell járulnia a korrupció felszámolásához – írta Nicuşor Dan államfő tegnap az X közösségimédia-platformon.

  • Nicușor Dan államfő szerint a titkosszolgálatoknak is küzdeniük kell a korrupció ellen. Fotó: Facebook / Nicușor Dan
Bejegyzésének előzményeként hétfő este a PRO TV-nek nyilatkozva bejelentette, hogy két jelentős változás lesz Románia hamarosan véglegesülő védelmi stratégiájában. Közlése szerint a dokumentumot a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) jóváhagyása után elküldik a parlamentnek, így tartható lesz az elfogadásának november 26-i határideje. Az államfő elmondta, hogy a változásokat a hibrid hadviselés elleni védekezés és a korrupció elleni „frontális támadás” jelentik majd. Magyarázata szerint nemzetbiztonsági szempontból ezentúl sokkal alaposabb figyelmet igényelnek a kibertámadások, a rendszeres dezinformációs kampányok és a közösségi oldalakon keresztül zajló orosz befolyásolási kísérletek. Ugyanakkor a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő korrupció ellen „frontális támadást” kell indítani.

Hírsaláta

FELMENTETTÉK A VOLT MINISZTERT. A legfelsőbb bíróság felmentette a korrupciós vádak alól Nicolae Bănicioiu volt ifjúsági és sport-, majd (a Colectiv-tűzvész idején) egészségügyi minisztert.
Lelassul a gazdaság

Egy százalékra mérsékelte az áprilisi 1,6 százalékról a román gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését a Nemzetközi Valutaalap (IMF).
