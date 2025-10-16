Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Hírsaláta

2025. október 16., csütörtök, Belföld

JAVULT AZ ADÓBEHAJTÁS. Az országos adóhatóság (ANAF) 130 milliárd lejt gyűjtött be 2025 júliusa és szeptembere között, ami 11 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest – jelentette be tegnap a pénzügyminiszter.

  • Alexandru Nazare pénzügyminiszter. Fotó: Facebook / Ministerul Finanţelor
Alexandru Nazare Facebook-bejegyzésében rámutatott, hogy a három hónappal ezelőtt elkezdődött attitűdváltozás eredményei már megmutatkoznak az adóhatóság tevékenységében. „Természetesen ez csak a kezdet, egy ilyen nagy és összetett intézmény nem alakulhat át egyik napról a másikra. De az irány világos: szakértelemre, digitalizációra és felelősségtudatra kell koncentrálni” – írta. Nazare bízik abban, hogy az ANAF új igazgatója, Adrian Nica sikerre tudja vinni a reformot. (Agerpres)

66 EZER EURÓ ILLATOSÍTÓRA. Csak székhelyének illatosítására kisebb vagyont költött az országos befektetési társaság (CNI): a fejlesztési minisztérium alárendeltségében működő intézmény 2022-től kezdve egy olyan céggel kötött szerződést illatosító berendezések bérlésére, karbantartására és fogyóanyagokra (illóolajokra), amely Bukarest exkluzív klubjainak nyújt hasonló szolgáltatásokat, valamint a főváros 5. kerületi polgármesteri hivatalának (ahol az előző években Cristian Popescu Piedone, tavalytól pedig a fia, Vlad Popescu Piedone a polgármester). A CNI azzal magyarázza az évről évre növekvő összegű kiadást, hogy a korábban egy légterű székhely falakkal való elválasztása után a mosdók szaga erősen érződött a közös terekben, az illatosítással pedig kellemesebbé vált az ott dolgozók és az ügyfelek közérzete. És mivel a társaság tavaly 213,3 millió lejes nyereséget könyvelt el, az illatosításról – a költségvetési szigor dacára – aligha mond le a vezetőség. (Spotmedia)

DRÁMAI ADATOK A SZEGÉNYSÉGRŐL. Romániában a gyermekek 33,8 százalékát fenyegette 2024-ben a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés veszélye, ami jóval meghaladja az Európai Unió 24,2 százalékos átlagát – derül ki a Mentsétek meg a Gyermekeket szervezet jelentéséből. A szervezet az Eurostat adataira hivatkozik, és a jelentés rámutat, hogy a vidéki gyermekek esetében 41,7 százalékos a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés kockázata. Az is kiderült, hogy azoknál a gyermekeknél, akiknek a szülei alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, a helyzet kifejezetten drámai: a gyerekek 75,8 százalékát érinti a szegénység, míg ez az arány 5,9 százalék azoknál, akiknek a szülei egyetemet végeztek. Az Európai Unióban majdnem minden negyedik gyermeket – összesen 19,5 milliót – fenyegetett a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés veszélye. Románia pedig az EU-ban a harmadik helyen áll. Csak Bulgáriában (35,1 százalék) és Spanyolországban (34,6 százalék) rosszabb a helyzet. A lista másik végén Szlovénia (11,8 százalék), Ciprus (14,8 százalék) és Csehország (15,4 százalék) található. (Maszol)

Épülhetnek a vízi erőművek

Megszüntethető azoknak a természetvédelmi területeknek a védettsége, amelyeken 2007. június 29-én kormányhatározattal vagy dekrétummal jóváhagyott vízerőmű-beruházások voltak folyamatban: a képviselőház tegnap döntő házként elfogadta a szenátusban korábban elutasított tervezetet, amely szerint az érintett területek határait a beruházó kérésétől számított 60 napon belül úgy kell módosítani, hogy a vízerőműrendszer és a létesítményhez vezető bekötőutak a természetvédelmi területen kívülre kerüljenek.
Bevezetik a tizenhárom órás munkanapot (Görögország)

Görögországban lehetővé teszik, hogy a munkavállalók akár 13 órát is dolgozzanak egy nap. A lépésre a munkaerőhiány miatt van szükség; elsősorban az országba érkezett külföldi munkavállalók élhetnek majd a lehetőséggel. A parlament tegnap fogadta el az erre vonatkozó törvényt a szakszervezetek erőteljes tiltakozása ellenére.
