Épülhetnek a vízi erőművek

Megszüntethető azoknak a természetvédelmi területeknek a védettsége, amelyeken 2007. június 29-én kormányhatározattal vagy dekrétummal jóváhagyott vízerőmű-beruházások voltak folyamatban: a képviselőház tegnap döntő házként elfogadta a szenátusban korábban elutasított tervezetet, amely szerint az érintett területek határait a beruházó kérésétől számított 60 napon belül úgy kell módosítani, hogy a vízerőműrendszer és a létesítményhez vezető bekötőutak a természetvédelmi területen kívülre kerüljenek.

A szavazás után közzétett bejegyzésében Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter szégyennek nevezte, hogy a parlament elfogadott egy ilyen törvénytervezetet, amelynek következtében a következő generációk számára rendkívüli értékű erdők fognak elpusztulni. Emlékeztetett arra, hogy a tervezetet az AUR kezdeményezte, és hangsúlyozta, hogy a környezetvédelmi törvények nem általában a vízerőművek, hanem azon létesítmények megépítését akadályozzák, amelyek képtelenek lesznek energiát termelni, mert a romániai folyóknak már nincs megfelelő vízhozama.