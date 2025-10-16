Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Erősebb a magyar útlevél, mint az amerikai és a román

2025. október 16., csütörtök, Világfigyelő

Miközben a magyar útlevél a világ legerősebb tíz ilyen dokumentuma közé tartozik, a román továbbra sincs benne a top 10-ben, sőt, az amerikai is kiesett – derül ki a Henley Passport Index legfrissebb adataiból.

    Fotó: pixabay.com

Eszerint a lista húszéves fennállása óta az Egyesült Államokban kiadott útlevél először nincs benne a legjobb tízben.

A magyar útlevél a göröggel, az új-zélandival, a norvéggel, a portugállal és a svéddel a hatodik, míg az amerikai a 12. helyre csúszott 180 olyan országgal, ahova vízummentesen léphetnek be a tulajdonosai, a román pedig a 13. helyen szerepel másik 179 országgal. Az útlevelek „erejét” az alapján számolják ki, hogy hány országba lehet velük vízummentesen beutazni.

2014-ben az Egyesült Államok az első helyen állt, és idén júliusban még mindig a top 10-ben volt. Most viszont nagyot esett az ázsiója a vízummentes beutazással kapcsolatos változások miatt.

Áprilisban Brazília a viszonosság hiányára hivatkozva visszavonta a vízummentes beutazást az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália állampolgárai számára.

Kína barátságosabb politikát vezetett be, és több tucat országnak, köztük Romániának és gazdag európai országoknak is vízummentességet biztosított. Az Egyesült Államok azonban nem tartozik ezek közé.

Pápua Új-Guinea és Mianmar is megváltoztatta beutazási politikáját, ami más országok útlevelei pontszámának emelkedéséhez és az Egyesült Államok pontszámának további csökkenéséhez vezetett.

A legújabb Henley-jelentés szerint a végső csapást Szomália elektronikus vízumrendszerének (eVisa) bevezetése jelentette, valamint az Egyesült Államok kizárása Vietnam legújabb vízummentességi listájáról.

