Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Dalokkal űznék el Vlagyimir Putyint

2025. október 16., csütörtök, Világfigyelő

Oroszország utcáin a tiltakozás hangjai szólnak – azonban nem politikai jelszavak, hanem dalok formájában. Egyre több videó terjed a közösségi médiában, amelyeken fiatalok százai énekelnek együtt háborúellenes, betiltott számokat. A szentpétervári utcákon és tereken zajló spontán koncertek nemcsak zenei események, hanem a rendszer elleni lázadások is.

  • Fotó: kremlin.ru
    Fotó: kremlin.ru

A közösségi médiában terjedő videókon a tömeg Noize MC, azaz Ivan Alekszejev egyik számát adja elő, amelyet Oroszországban „szélsőségesnek” minősítettek, mert nyíltan rendszerváltásra szólít fel: „Hol voltatok nyolc éven át, ti rohadt szörnyetegek?! Balettet akarok nézni – hadd táncoljanak a hattyúk!” A Hattyúk tava előadásának motívuma különösen erős szimbólum az orosz kultúrában: a balettet az állami televízió gyakran sugározta politikai válságok idején vagy a szovjet vezetők halálakor, így máig a hatalomváltás jelképeként él a köztudatban.

A háborúellenes zenei mozgalom nem korlátozódik Noize MC-re. A Stoptime és sok más underground zenekar a börtönbüntetés kockázata ellenére is nyíltan fellép, és tiltott számokat ad elő. A múlt hónapban a Stoptime Noize MC egyik dalát játszotta el, amely Oroszország jövőjét képzeli el Vlagyimir Putyin után: „Valaki jó jön majd hatalomra. Meglepő módon rendet tesz, megbünteti a gazembereket, senki sem menekül meg.”

Néhány nappal később a rendőrség őrizetbe vette a zenekar tagjait, de rövid idő múlva szabadon engedték őket, és folytathatták a koncertezést. A zenészek letartóztatása mellett a hatóságok sokukat „külföldi ügynökké” nyilvánították, köztük Noize MC-t is, aki röviddel a háború kitörése után elhagyta Oroszországot.

Alekszejev a háborúra való figyelemfelhívás és az ukrán áldozatok megsegítése érdekében nemzetközi turnét szervezett egy másik orosz szupersztárral, Monetocskával. Bár néhány dalát betiltották, milliók hallgatják továbbra is – az utcán énekelve, karaokebárokban vagy online, feldolgozások formájában – írja a The Atlantic.

Májusban egy szentpétervári bíróság betiltott egy dalt, amelyet Alekszejev „eddigi legszélsőségesebb slágerének” nevezett. A dal betiltása azonban értelmetlennek bizonyult: milliók hallgatták meg YouTube-on. Sok hasonló tiltás visszafelé sült el a Kreml számára.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-16 08:00 Cikk megjelenítése: 265 Olvasóink értékelése: 4.5 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 1031
szavazógép
2025-10-16: Világfigyelő - :

Erősebb a magyar útlevél, mint az amerikai és a román

Miközben a magyar útlevél a világ legerősebb tíz ilyen dokumentuma közé tartozik, a román továbbra sincs benne a top 10-ben, sőt, az amerikai is kiesett – derül ki a Henley Passport Index legfrissebb adataiból.
2025-10-16: Közélet - Demeter Virág Katalin:

A székely kultúra ­sokszínűségét ünneplik (16. Székelyföld Napok)

Néptáncelőadással, képzőművészeti tárlattal és örömzenéléssel kezdődtek tegnap Kökösben, Kovásznán és Gelencén az idei Székelyföld Napok háromszéki eseményei, a szervezők október 25-ig mintegy harminc rendezvényre várják az érdeklődőket a megye közel húsz településén. A régiós kulturális seregszemle kiemelkedő eseményének, az Orbán Balázs-díj átadásának idén Háromszék ad otthont, az ünnepséget október 21-én Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban tartják.
rel="noreferrer"