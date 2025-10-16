Az új tanévben is élményeken alapuló tanulással, összetartó közösséggel, érdekes tevékenységekkel várják a gyermekeket a Berde Mózsa Körbe az év eleje óta Com.Pass néven működő egykori Turul Iroda lelkes oktatói. A vidéken működő csoportokban már elindultak a foglalkozások, Sepsiszentgyörgyön azonban még mindig lehet jelentkezni az ingyenes délutáni programokra.

A több mint évtizedes hagyománnyal rendelkező Berde Mózsa Kör heti rendszerességgel szervez tevékenységeket Háromszék több településén, Sepsiszentgyörgyön az egykori tervezőintézet negyedik emeletén található hangulatos teremben gyűlnek össze hétfőnként az oktatók és gyermekek. A 7–10 éves korosztályt célozzák meg, játékos tanulás mellett az önismeretre, a kritikus gondolkodásra, a közösségi kompetenciák fejlesztésére egyaránt hangsúlyt fektetnek – mondta el lapunk érdeklődésére Rétyi Zsuzsa, a Com.Pass munkatársa.

A gyermekekkel önkéntes oktatók foglalkoznak, mások mellett pedagógusok, szociológusok, mentálhigiénés szakemberek. Legtöbb 20 gyermeket tudnak egy csoportban fogadni, túljelentkezés esetén két csoportban szervezik meg a tevékenységeket – részletezte Rétyi Zsuzsa. Elmondta azt is, mivel több visszajelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy fejlesztésre szorul a gyermekek érzelmi intelligenciája és jólléte, igyekeznek erre is összpontosítani a Berde Mózsa Körben. A tanulás mellett idén kirándulni is elviszik a diákokat, meglátogatják a bukaresti Antipa-múzeumot, de múzeumpedagógiai foglalkozás, fiatalok által készített előadás – a Pál utcai fiúk újragondolt változata – megtekintése is bekerült a programba.

Sepsiszentgyörgy mellett Nagyajtán, Uzonban, Baróton működik egy-egy csoport, Barátoson pedig négy csoportban zajlanak a Berde Mózsa-foglalkozások. A Kézdivásárhelyen működő csoportban nevelőintézetből származó gyermekekkel, fiatalokkal foglalkoznak, sőt, felnőttek is látogatják a programokat.

Programjainak a lebonyolításához, megvalósításához felnőtt önkénteseket toboroz a Com.Pass Egyesület. Olyan önkénteseket keresnek, várnak, akik szeretnének valamit adni a fiataloknak, akik hisznek a közösség erejében, esetleg van olyan ötletük, tervük, amelyet gyermekekkel, fiatalokkal, de akár felnőttekkel is megvalósítanának – mutatott rá Sopoian Réka, a szervezet munkatársa. Minden tudásra, ismeretre szükségük van, legyen az művészet, sport, természet, tudomány vagy közösségépítés – fűzte hozzá. Példaként említette, hogy jelenlegi oktatóik között van olyan, aki korábban a Berde Mózsa Kör révén került kapcsolatba csapatukkal és máig velük dolgozik. Megjegyezte, azok is bekapcsolódhatnak az egyesület életébe, akik úgy érzik, van olyan terület, amelyben tapasztalattal rendelkeznek és amelyet a szervezet javára hasznosíthatnak. „A legfontosabb, hogy nyitottak legyenek” – emelte ki Furus Levente egyesületi elnök.

A Berde Mózsa Kör foglalkozásaira a szervezet Com.Pass by Turul Facebook-, illetve más közösségi médiás felületein elérhető linken lehet jelentkezni, valamint telefonon a 0764 413 413-as számon. A felnőtt önkéntesek e-mailben (turul­office@gmail.com) vagy a 0742 148 702-es telefonszámon jelentkezhetnek, illetve igényelhetnek bővebb felvilágosítást az együttműködés feltételeiről.