Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Berde Mózsa Kör SepsiszentgyörgyönÉlményalapú tanulás, ingyenes délutáni foglalkozások

2025. október 16., csütörtök, Közélet

Az új tanévben is élményeken alapuló tanulással, összetartó közösséggel, érdekes tevékenységekkel várják a gyermekeket a Berde Mózsa Körbe az év eleje óta Com.Pass néven működő egykori Turul Iroda lelkes oktatói. A vidéken működő csoportokban már elindultak a foglalkozások, Sepsiszentgyörgyön azonban még mindig lehet jelentkezni az ingyenes délutáni programokra.

  • Fotó: Facebook / Com.Pass by Turul
    Fotó: Facebook / Com.Pass by Turul

A több mint évtizedes hagyománnyal rendelkező Berde Mózsa Kör heti rendszerességgel szervez tevékenységeket Háromszék több településén, Sepsiszentgyörgyön az egykori tervezőintézet negyedik emeletén található hangulatos teremben gyűlnek össze hétfőnként az oktatók és gyermekek. A 7–10 éves korosztályt célozzák meg, játékos tanulás mellett az önismeretre, a kritikus gondolkodásra, a közösségi kompetenciák fejlesztésére egyaránt hangsúlyt fektetnek – mondta el lapunk érdeklődésére Rétyi Zsuzsa, a Com.Pass munkatársa. 

A gyermekekkel önkéntes oktatók foglalkoznak, mások mellett pedagógusok, szociológusok, mentálhigiénés szakemberek. Legtöbb 20 gyermeket tudnak egy csoportban fogadni, túljelentkezés esetén két csoportban szervezik meg a tevékenységeket – részletezte Rétyi Zsuzsa. Elmondta azt is, mivel több visszajelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy fejlesztésre szorul a gyermekek érzelmi intelligenciája és jólléte, igyekeznek erre is összpontosítani a Berde Mózsa Körben. A tanulás mellett idén kirándulni is elviszik a diákokat, meglátogatják a bukaresti Antipa-múzeumot, de múzeumpedagógiai foglalkozás, fiatalok által készített előadás – a Pál utcai fiúk újragondolt változata – megtekintése is bekerült a programba.

Sepsiszentgyörgy mellett Nagyajtán, Uzonban, Baróton működik egy-egy csoport, Barátoson pedig négy csoportban zajlanak a Berde Mózsa-foglalkozások. A Kézdivásárhelyen működő csoportban nevelőintézetből származó gyermekekkel, fiatalokkal foglalkoznak, sőt, felnőttek is látogatják a programokat.

Programjainak a lebonyolításához, megvalósításához felnőtt önkénteseket toboroz a Com.Pass Egyesület. Olyan önkénteseket keresnek, várnak, akik szeretnének valamit adni a fiataloknak, akik hisznek a közösség erejében, esetleg van olyan ötletük, tervük, amelyet gyermekekkel, fiatalokkal, de akár felnőttekkel is megvalósítanának – mutatott rá Sopoian Réka, a szervezet munkatársa. Minden tudásra, ismeretre szükségük van, legyen az művészet, sport, természet, tudomány vagy közösségépítés – fűzte hozzá. Példaként említette, hogy jelenlegi oktatóik között van olyan, aki korábban a Berde Mózsa Kör révén került kapcsolatba csapatukkal és máig velük dolgozik. Megjegyezte, azok is bekapcsolódhatnak az egyesület életébe, akik úgy érzik, van olyan terület, amelyben tapasztalattal rendelkeznek és amelyet a szervezet javára hasznosíthatnak. „A legfontosabb, hogy nyitottak legyenek” – emelte ki Furus Levente egyesületi elnök.

A Berde Mózsa Kör foglalkozásaira a szervezet Com.Pass by Turul Facebook-, illetve más közösségi médiás felületein elérhető linken lehet jelentkezni, valamint telefonon a 0764 413 413-as számon. A felnőtt önkéntesek e-mailben (turul­office@gmail.com) vagy a 0742 148 702-es telefonszámon jelentkezhetnek, illetve igényelhetnek bővebb felvilágosítást az együttműködés feltételeiről.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Demeter Virág Katalin Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-16 08:00 Cikk megjelenítése: 374 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 1031
szavazógép
2025-10-16: Közélet - Demeter Virág Katalin:

A székely kultúra ­sokszínűségét ünneplik (16. Székelyföld Napok)

Néptáncelőadással, képzőművészeti tárlattal és örömzenéléssel kezdődtek tegnap Kökösben, Kovásznán és Gelencén az idei Székelyföld Napok háromszéki eseményei, a szervezők október 25-ig mintegy harminc rendezvényre várják az érdeklődőket a megye közel húsz településén. A régiós kulturális seregszemle kiemelkedő eseményének, az Orbán Balázs-díj átadásának idén Háromszék ad otthont, az ünnepséget október 21-én Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban tartják.
2025-10-16: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Még nem költözhet a hajléktalanszálló

Anyagiak hiányában egyelőre nem költözhet új otthonba a Csíki negyedi egykori szociális tömbházból a Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi szervezete által működtetett hajléktalanszálló. Elképzelés szerint az ingatlan udvarán, egy könnyű szerkezetű építményben alakították volna ki az új szociális létesítményt, tágasabb terekkel, több mosdóval, igény szerint bővíthető befogadóképességgel.
rel="noreferrer"