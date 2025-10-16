Még nem költözhet a hajléktalanszálló

Anyagiak hiányában egyelőre nem költözhet új otthonba a Csíki negyedi egykori szociális tömbházból a Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi szervezete által működtetett hajléktalanszálló. Elképzelés szerint az ingatlan udvarán, egy könnyű szerkezetű építményben alakították volna ki az új szociális létesítményt, tágasabb terekkel, több mosdóval, igény szerint bővíthető befogadóképességgel.

Az éjjeli menedékhely vezetője, Székely Róbert lapunk érdeklődésére elmondta, egyelőre a régi helyen folytatják tevékenységüket, fogadják és ellátják a hajléktalanokat, miközben módosításokat eszközölnek, hogy megkaphassák a működéshez szükséges tűzvédelmi engedélyt. Ennek egyik feltétele, hogy a tömbház felsőbb, használaton kívüli emeleteit tűzálló vasajtókkal lezárják, az épületben csak a hajléktalanszálló által belakott első és második emeleti helyiségek maradnak megközelíthetőek, s ezekre igényelnek tűzvédelmi engedélyt – magyarázta.

Megjegyezte, ideig-óráig még biztosítható a meglévő terekben a hajléktalanok ellátása, „próbáljuk a legjobbat, legtöbbet kihozni ebből a helyzetből”, ám hosszú távon az a cél, hogy jobb körülményeket biztosítsanak a legelesettebbeknek. Beszélt arról is, hogy az új létesítmény tervei elkészültek, megszereztek minden jóváhagyást és engedélyt, a kivitelezésre azonban nincs keret, ezért az önkormányzat és a Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi szervezete is keresi a pályázati forrásokat.

A sepsiszentgyörgyi hajléktalanszállón 30–36 rászorulót fogadtak a napokban, az intézményvezető szerint a nappali melegedőt egyelőre még nem kellett megnyitni. A szállás mellett az étkezést is biztosítják, és arra törekszenek, hogy a reggeli és ebéd mellett időnként meleg vacsorát szolgáljanak fel. Székely Róbert utóbbi kapcsán megjegyezte, a 0735 226 690-es telefonszámon várják azok jelentkezését, akik elkészítenének 30–35 adagnyi meleg vacsorát, vagy akik anyagiakkal, élelmiszerrel járulnának hozzá a meleg estebédhez.