Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Még nem költözhet a hajléktalanszálló

2025. október 16., csütörtök, Közélet

Anyagiak hiányában egyelőre nem költözhet új otthonba a Csíki negyedi egykori szociális tömbházból a Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi szervezete által működtetett hajléktalanszálló. Elképzelés szerint az ingatlan udvarán, egy könnyű szerkezetű építményben alakították volna ki az új szociális létesítményt, tágasabb terekkel, több mosdóval, igény szerint bővíthető befogadóképességgel.

  • Nem csak menedéket, foglalkozásokat is biztosítanak. Fotó: A Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi szervezete
    Nem csak menedéket, foglalkozásokat is biztosítanak. Fotó: A Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi szervezete

Az éjjeli menedékhely vezetője, Székely Róbert lapunk érdeklődésére elmondta, egyelőre a régi helyen folytatják tevékenységüket, fogadják és ellátják a hajléktalanokat, miközben módosításokat eszközölnek, hogy megkaphassák a működéshez szükséges tűzvédelmi engedélyt. Ennek egyik feltétele, hogy a tömbház felsőbb, használaton kívüli emeleteit tűzálló vasajtókkal lezárják, az épületben csak a hajléktalanszálló által belakott első és második emeleti helyiségek maradnak megközelíthetőek, s ezekre igényelnek tűzvédelmi engedélyt – magyarázta.

Megjegyezte, ideig-óráig még biztosítható a meglévő terekben a hajléktalanok ellátása, „próbáljuk a legjobbat, legtöbbet kihozni ebből a helyzetből”, ám hosszú távon az a cél, hogy jobb körülményeket biztosítsanak a legelesettebbeknek. Beszélt arról is, hogy az új létesítmény tervei elkészültek, megszereztek minden jóváhagyást és engedélyt, a kivitelezésre azonban nincs keret, ezért az önkormányzat és a Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi szervezete is keresi a pályázati forrásokat.

A sepsiszentgyörgyi hajléktalanszállón 30–36 rászorulót fogadtak a napokban, az intézményvezető szerint a nappali melegedőt egyelőre még nem kellett megnyitni. A szállás mellett az étkezést is biztosítják, és arra törekszenek, hogy a reggeli és ebéd mellett időnként meleg vacsorát szolgáljanak fel. Székely Róbert utóbbi kapcsán megjegyezte, a 0735 226 690-es telefonszámon várják azok jelentkezését, akik elkészítenének 30–35 adagnyi meleg vacsorát, vagy akik anyagiakkal, élelmiszerrel járulnának hozzá a meleg estebédhez.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Demeter Virág Katalin Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-16 08:00 Cikk megjelenítése: 582 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 3
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 1031
szavazógép
2025-10-16: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Élményalapú tanulás, ingyenes délutáni foglalkozások (Berde Mózsa Kör Sepsiszentgyörgyön)

Az új tanévben is élményeken alapuló tanulással, összetartó közösséggel, érdekes tevékenységekkel várják a gyermekeket a Berde Mózsa Körbe az év eleje óta Com.Pass néven működő egykori Turul Iroda lelkes oktatói. A vidéken működő csoportokban már elindultak a foglalkozások, Sepsiszentgyörgyön azonban még mindig lehet jelentkezni az ingyenes délutáni programokra.
2025-10-16: Közélet - Bartos Lóránt:

Leáll a kézdivásárhelyi uszoda építése

Bár jelenleg még gőzerővel dolgoznak a munkások, november 15-től leáll a kézdivásárhelyi fedett uszoda építése. A kormány döntése következtében történő leállás legalább négy hónapra szól, így a március 15-ig tartó kényszerszünet miatt gyakorlatilag tarthatatlanná válik a 2026. április 16-ára kitűzött átadási határidő.
rel="noreferrer"