Közel két hét szünet után ma a Jászvásári Poli–CS Dinamo Bukarest mérkőzéssel folytatódik a másodosztályú labdarúgó-bajnokság, a tizedik fordulóban pedig a Sepsi OSK idegenben játszik. Az Ovidiu Burcă irányította sepsiszentgyörgyi csapat szombaton 11 órától a táblázatban tizenötödik FC Bacău vendégeként lép pályára.

A háromszéki alakulat győzelemmel, a moldvai együttes fiaskóval hangolt az egymás elleni összecsapásra. A bajnoki szünetet megelőzően a Sepsi OSK hazai pályán nyert a Ceahlăul Piatra Neamț ellen (1–0), míg az FC Bacău simán kikapott a Chindia Târgoviște vendégeként (4–0). A székelyföldi gárda az eddigi kilenc fordulóban 16 pontot gyűjtött, míg a Constantin Enache irányította újonc kilenc egységet szorgoskodott össze. A piros-fehér mezesek a mostani idényben kétszer diadalmaskodtak idegenben, egyszer döntetlent játszottak és kétszer vereséget szenvedtek. A Szeret menti város csapata hazai környezetben mindössze egyszer győzedelmeskedett, ezen kívül kétszer osztozott a pontokon és kétszer alulmaradt.

Papírforma szerint a rangsorban kilencedik sepsiszentgyörgyi alakulat a találkozó esélyese, bár saját közönsége előtt a Bákó is képes meglepetést okozni, legutóbb ezt szeptember végén bizonyította, amikor 3–0 arányban felülmúlta a Marosvásárhelyi ASA együttesét. A két gárda hasonló támadójátékkal rendelkezik: míg Ovidiu Burcă legénysége kilenc mérkőzésen összesen kilenc gólt szerzett, addig a Bákó megyei csapat tízszer volt eredményes. A Sepsi OSK védelme az egyik leghatékonyabb a bajnokságban, eddig csak nyolc találatot kapott, míg szombati ellenfelének hálója korábban 14-szer zörgött.

„Az alázat és az adaptációs képesség lehet a siker titka. Az ellenfelünk szeretne a másodosztályban maradni, eközben mi arra törekszünk, hogy az élvonalba jussunk, viszont hiába mások a célok, mert egy meccsen bármi megtörténhet. Nekünk csakis a saját feladatunkra kell koncentrálnunk, alázatosan hozzáállni a mérkőzéshez és már a bemelegítés közben alkalmazkodni a műfüves pályához. A kezdő sípszó után nincs kifogás, csakis felkészült, tudatos, eredmény­orientált játék” – nyilatkozta Sigér Dávid, aki bár a nyáron sérülésekkel bajlódott, az utóbbi időszakban a piros-fehér mezesek meghatározó középpályá­sává vált.

A tizedik forduló programja: * ma: Jászvásári Poli–CS Dinamo Bukarest (17.30 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1) * szombat: FC Metalul Buzău–Újszentesi SK (11 óra), FC Câmpulung Muscel–Szatmárnémeti Olimpia (11 óra), Bukaresti Steaua–Sellenberki SK (11 óra), FC Bacău–Sepsi OSK (11 óra), Gloria Beszterce–Chindia Târgoviște (11 óra – FRF TV), FC Voluntari–Marosvásárhelyi ASA (11 óra), CS Afumați–Resicabányai CSM (11 óra), CS Tunari–Concordia Chiajna (11 óra), Ceahlăul Piatra Neamț–Vajdahunyadi Corvinul (12.30 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1) * vasárnap: CSM Slatina–Nagyváradi FC Bihar (11 óra – Digi Sport 1, Prima Sport 1). (miska)