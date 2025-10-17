Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Feltört biztonsági rendszerek, kockázatok, mulasztások

2025. október 17., péntek, Máról holnapra
Mózes László

Ha kabaré lenne, nevetgélnénk. De nem egy mókás színház vidám jelenete, hanem színtiszta, eredeti valóságszelet: egy intelligens rab feltörte a börtön számítógépes rendszerét, saját hasznára zsonglőrözött a számlákon, módosíthatta a fogvatartottak adatait is.

Nem fikció, valóság: egy zsilvásárhelyi (Târgu Jiu) börtönben fogva tartott elítélt beléphetett a büntetés-végrehajtási rendszer számítógépes adatbázisába, internetes felületébe – otthonosan mozgott e témakörben, mert számítógépes bűncselekmények miatt került a rácsok mögé –, és kénye-kedve szerint játszadozhatott, jó sokat és rendszeresen. Élt is a lehetőséggel, mások számlájára vásárolt, pénzt utalt magának, akár még ötmillió lej postázását is fontolgatta, de meggondolta magát, s végül beérte ötezerrel. Egy szó mint száz, találékony volt. Végül mégis lebukott, s az Országos Börtönigazgatóság (ANP) szerint elszigetelt, példa nélküli incidensről van szó, ezt erősítette meg maga az igazságügy-miniszter is.

Mégis, miként történhetett meg? – kérdezheti joggal s nem alaptalanul a legtoleránsabb hírolvasó is. De ez szinte semmi egy korábbi történethez képest, amikor ennél jóval súlyosabb mulasztás történt, például a tavalyi érvénytelenített államfőválasztások során.

Anélkül, hogy mániákusan legyökereznénk eme példátlan fejleménynél, említést kíván, hogy Ludovic Orban egykori liberális párt- és miniszterelnök – ezúttal államfői belpolitikai tanácsadói minőségében – ismételten bírálja a Román Hírszerző Szolgálatot (SRI). Vélhetően nem véletlenül és nem alaptalanul teszi. Ráadásul Orban rövid idő alatt másodjára kifogásolja, hogy a hazai titkosszolgálat az elnökválasztás előtt képtelen volt észrevenni az orosz befolyásolási szándékot, ellentétben a moldovai hatóságokkal. Utóbbiak időben lecsaptak az illetéktelenekre s határozott intézkedéseket hoztak, több mint százezer hamis felhasználót tiltattak le a TikTokon, oroszok által finanszírozott, propagandát sugárzó tévécsatornákat hallgattattak el, gyanúsítottakat tartóztattak le. Ezzel szemben mi arra ébredtünk, fejtegette Orban, hogy egy jóformán ismeretlen jelölt megnyerte az elnökválasztás első fordulóját. A SRI nem reagál politikai véleményekre, jelezték a titkosszolgálat illetékesei, ám két politikai elemző – Cristian Pîrvulescu és Sorin Ioniță – megalapozottnak tartja Orban bírálatát. Mi több, Ioan-Cristian Chirteș liberális szenátor, a SRI felügyeletével megbízott parlamenti bizottság volt titkára nemrég azt nyilatkozta, a szóban forgó titkosszolgálat figyelmeztette az akkori politikai döntéshozókat a romániai szuverenisták orosz kapcsolataira, de nincs tudomása arról, hogy Klaus Iohannis államfő és Marcel Ciolacu miniszterelnök lépéseket tett volna.

Szép történetek. Míg a fogvatartott számítógépes ügyeskedése akár még feledhető is lehet, az elnökválasztás körüli fejlemények – mulasztások? – más súlycsoportba tartoznak. A teljes és egyértelmű tényfeltárás, felelősségre vonás továbbra is várat magára, történtek ugyan fontos lépések, de nem elegendőek. Egyszer már túl kellene lépni e sajátos, laza léhaságon, ráadásul elfogadhatatlan, hogy miközben az elmúlt harmincöt évben nevetséges és megalázó módon akár még a romániai magyar közösségre is rábiggyesztették a „nemzetbiztonsági kockázat” minősítést, egy valós veszélyhelyzet észrevétlen maradt. De ha mégis észrevették volna, akkor kit, kiket terhel a politikai felelősség azért, hogy fütyültek az esetleges figyelmeztetésre?...

 

Illusztráció. Fotó: pixabay.com

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Mózes László Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-17 08:00 Cikk megjelenítése: 108 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 1051
szavazógép
2025-10-17: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Önálló életre nevel a Szamaritánus Ház (Védett otthonok fogyatékossággal élőknek)

Szalagvágással, istentisztelettel, szívből jövő jókívánságokkal, szabadtéri koncerttel ünnepelték tegnap délután Sepsiszentgyörgyön a Szamaritánus Ház megnyitóját. A Diakónia Keresztyén Alapítvány új, Gyöngyvirág utcai központja az elfogadás, a biztonság és a remény otthona kíván lenni, ahol a következőkben 26 fogyatékkal élő személy kezdhet önálló életet szakmai támogatás mellett.
2025-10-17: Sport - :

Bákóban játszik a Sepsi OSK (Labdarúgás, 2. Liga)

Közel két hét szünet után ma a Jászvásári Poli–CS Dinamo Bukarest mérkőzéssel folytatódik a másodosztályú labdarúgó-bajnokság, a tizedik fordulóban pedig a Sepsi OSK idegenben játszik. Az Ovidiu Burcă irányította sepsiszentgyörgyi csapat szombaton 11 órától a táblázatban tizenötödik FC Bacău vendégeként lép pályára.
rel="noreferrer"