A Háromszéki Ágyúsok a hétvégén idegenben lépnek jégre a bajnokság alapszakaszában és a Román Kupa csoportkörében. A Kertész Zoltán irányította narancs-kék mezes csapat ma 19.50-től, szombaton pedig 18.30-tól játszik az egy év kihagyás után a felnőtt mezőnybe visszatérő Sapientia U23 vendégeként a Felcsíki Műjégpályán. A háromszéki együtteshez hasonlóan a Jens Brändström vezette egyetemista gárda is székelyföldi játékosokra épít, ugyanakkor mindkét alakulatban három légiós szerepel.

„Örülök, hogy a Sapientia U23 visszatért a felnőtt mezőnybe, és ismét a román bajnokságban és a Román Kupában szerepel. Két évig abban a csapatban játszottam, ebből egy évet Jens Brändström irányítása alatt, ezáltal ismerem a svéd vezetőedző filozófiá­ját. A soron következő ellenfelünk mindig teljes mértékben odateszi magát és a győzelemre hajt, ezért nekünk is keményen bele kell állnunk mindkét mérkőzésbe. Úgy gondolom, a siker kulcsa az lehet, ha a jégen bizonyítjuk, hogy érettebbek és tapasztaltabbak vagyunk, a rutin jelentheti majd a különbséget. Mindenképp oda kell figyelnünk a védekezésükre, viszont a támadóarzenálunkkal képesek vagyunk áthatolni rajta, még úgy is, ha az utóbbi időben kissé akadozott a gólszerzés. Remélem, ezúttal élesebbek leszünk a befejezéseknél és mindkét találkozót behúzzuk” – mondta Kernászt Máté, a Háromszéki Ágyúsok játékosa. (miska)