Tömbházrobbanás Bukarestben

Három személy meghalt, 15 kórházba került, és mintegy ötszázan veszítették el otthonukat péntek reggel Bukarestben, miután egy nyolcemeletes tömbházban gázrobbanás történt. Az ötödik, hatodik és hetedik emeleti lakások teljesen megsemmisültek, az épület pedig annyira megrongálódott, hogy valószínűleg le kell bontani. A kilakoltatott családoknak a hétvégére szállodai szobákat ajánlottak fel, hétfőtől pedig a főpolgármesteri hivatal tulajdonában lévő lakásokat utalnak ki számukra – közölte Stelian Bujduveanu, Bukarest ügyvivő főpolgármestere, aki biztosította a közvéleményt, hogy a főváros valamennyi érintettnek szállást, tanácsadást és orvosi ellátást biztosít, illetve logisztikai segítséget nyújt az okirataik helyreállításához.

A robbanás az ötödik kerületben, egy Rahova úti lakónegyedben történt, és akkora ereje volt, hogy a szeizmológiai állomások egy 1,2 erősségű földrengésnek megfelelő energiamennyiséget észleltek. A légnyomás következtében a környező tömbházak és a szomszédos iskola 15 osztálytermének ablakai is betörtek. A tan­intézmény 700 tanulóját, illetve 400 tanárát és tanítóját evakuálták. A tanulók közül is többen megsérültek a rájuk hullott üvegdarabok következtében, de őket ellátták az iskola orvosi rendelőjében, egyikük sem került kórházba. Az oktatás egyelőre online üzemmódban folytatódik. A robbanásban elhunyt három nő közül az egyik 24 éves volt, várandós (a hetedik hónapban); mellette levő testvére szerint (aki néhány könnyebb sérüléssel megúszta) két emeletet zuhant, a hetedikről az ötödikre, ahol egy, szintén a robbanás következtében elhunyt, 65 éves ügyvédnő élt. A hatodik emeleten elhunyt 51 éves nő férjét súlyos égési sérülésekkel szállították el, most már Ausztriában kezelik. Rajta kívül még 14-en vannak kórházban, hatnak az állapota súlyos, kettőt megműtöttek. A legfiatalabb sebesült egy 17 éves lány, a legidősebb egy 78 éves asszony. Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter közlése szerint a sérülteket négy különböző sürgősségi kórházban kezelik, többen közülük súlyos állapotban vannak végtagsérülések miatt, közöttük két kiskorú. Heten pánikrohamot kaptak, őket az egyik közeli iskola udvarán felállított segélyközpontban látták el. Pszichológiai tanácsadásban összesen 324 személy részesült.

A sérült tömbházat omlásveszélyesnek nyilvánította az építésügyi felügyelet, ezért senkit sem engednek vissza az épületbe, hogy fontos iratait vagy más javait elhozza, az anyakönyvi hivatal soron kívül biztosít számukra személyi iratokat – közölte Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár. A szomszédos lépcsőházakat is lezárták, de hatósági felügyelettel beengedik a lakókat a legszükségesebb holmijukért.

A robbanás előzményeiről Raed Arafat elmondta: a lakók már csütörtök reggel kihívták a tűzoltókat, mert gázszagot éreztek. A tűzoltók akkor elzárták a gázcsapot, és a helyszínen maradtak, amíg megérkeztek a gázhálózatot üzemeltető Distrigaz karbantartói. „Tudomásunk szerint a Distrigaz is elzárva hagyta a csapot, de egyes információk szerint később valaki feltörte a hatósági zárat, és kinyitotta a csapot. Reggel egy újabb lakossági bejelentés nyomán a Distrigaz csapata útban volt a helyszín felé, amikor a robbanás történt” – magyarázta.

A rendőrség is vizsgálatot indított, szombaton közel 30 személyt hallgattak ki, lakókat, szemtanúkat, magáncégek és állami intézmények alkalmazottjait – közölte Gheorghe Cristian, a bukaresti rendőrség bűnügyi osztályának vezetője. Véleménye szerint a helyszínelés várhatóan elhúzódik, mert az épület szerkezete súlyosan megrongálódott. A nyomozók munkahipotézise szerint a robbanást egyelőre nem tisztázott ok, műszaki meghibásodás vagy emberi beavatkozás idézhette elő. Alexandru Poroşanu, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatóhelyettese azt mondta el, hogy a kriminalisztikai szakértők drónfelvételeket készítettek és mintákat gyűjtöttek a robbanás okának megállapítására, de egyelőre nem jutottak be a detonáció által közvetlenül érintett területre. Elmondta azt is, hogy nem volt zárópecsét a gázmérőórán, amikor az intézet munkatársai a helyszínre érkeztek. „Nem tudjuk, mi történt a zárópecséttel, de ki fogjuk vizsgálni. A mérőóra a háztömb külső falán van, bárki nagyon könnyen hozzáférhet” – magyarázta a felügyelő.

A robbanásra reagálva Ilie Bolojan rádiónyilatkozatban fejezte ki együttérzését a halálos áldozatok hozzátartozóinak és a sérülteknek. A kormányfő szerint a súlyos égési sérülést szenvedett áldozatok számára külföldi kórházakban keresnek helyet.

Nicuşor Dan szerint elkerülhető lett volna a bukaresti tömbházrobbanás. Az államfő Facebook-oldalán fejezte ki együttérzését az elhunytak hozzátartozóinak és a sérülteknek, ugyanakkor felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy „2025-ben Romániában gondatlanság vagy felelőtlen döntések veszélyeztessék a polgárok biztonságát”. Felszólította az ügyben érintetteket, hogy vállalják a felelősséget tetteikért, „függetlenül attól, hogy állami intézményekről vagy magáncégekről van szó”, mert „felelniük kell mindazoknak, akik tudtak róla, de nem léptek, akiknek a tétlensége vagy gondatlansága miatt a hibák láncolata halálhoz és romboláshoz vezetett” – szögezte le. Hozzátette: kérte az illetékes intézményektől és hatóságoktól, hogy azonnal tájékoztassák minden releváns információról. „Nem várhatunk éveken át egy olyan nyomozásra, amely végül feledésbe merül. Románia polgárai tudni akarják az igazságot, és konkrét intézkedéseket várnak” – nyomatékosította. Nicuşor Dan azt is kijelentette, hogy az előzetes adatok szerint a tragédia megelőzhető lett volna. „Éppen ezért nincs helyük a magyarázkodásoknak és a felelősséghárításnak. A gázberendezések, a kazánok és a felszerelések ellenőrzése nem pusztán bürokrácia, hanem törvényi kötelezettség, amelyen emberéletek múlnak” –írta az államfő.