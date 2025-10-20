Az amerikai elnök, Donald Trump mosolyogva jelentette be, hogy Budapesten találkozik az orosz elnökkel, Vlagyimirral, aki szintén vigyorog, mint Putyi(n) a laskának.

Közben vannak olyanok, mint a kínai Hszi Csin-ping elnök, aki ferde szemmel tekint a béketárgyalásra, és hallgat. Hszi azt gondolhatja: a piszi, hogy ebből béke lesz. A tárgyalásokra két héten belül kerülhet sor, és ha nem lesz semmi eredményük, akkor Orbán Viktor orbán(c)fűvel gyógyíthatja a halódó, igen alacsonyan repülő békegalambot, de a két nagy résztvevőt, Trumpot és Putyint, sőt, Zelenszkijt is, mert köztudott, hogy az orbáncfűnek (Hypericum perforatumnak) antidepresszáns, hangulatjavító hatása van. Lelki betegségekre, szezonális depresszió gyógyítására használják, de állítólag még dadogásra is jó (ezért sok politikusnak is jót tehet), sőt, segít a dohányzásról való leszokásban is.

Lehet, hogy Orbán máris küldött orbáncfüvet több európai vezetőnek, akik nem vehetnek részt a megbeszéléseken. Többek közt a francia elnöknek, Emanuel Macronnak, aki lehet, hogy feleségétől kapta el a makroncoskodást. Mert arról már bizony többször is meggyőződhettünk, hogy mikor együtt mutatkoztak, Brigitte asszony makrancosan visszautasította Macron feléje nyújtott kezét.

Giorgia Meloninak a dohányzásról való leszokás céljából lenne jó, mert az egyiptomi békecsúcson olyasmit mondott a török elnök, Erdoğan, hogy Meloni szájából kiverné a cigarettát.

Az angol miniszterelnök, Keir Starmer sem lesz jelen a tárgyalásokon, pedig ő is tehetne valamit, mint elődje, Boris Johnson, aki sokak szerint megakadályozta 2022 tavaszán Isztambulban a békekötést Ukrajna és Oroszország között.

Ursula von der Leyen elég gyengén muzsikál a világpolitikában, ezért talűn neki is jó lenne egy kis hangulatjavító orbáncfű, ha már Orbánnal kölcsönösen nem szívlelik (s ez még enyhe kifejezés) egymást, és a német kancellár Fridrik Mertznek is, mert Mertz is morcos.

Kellemetlen nekünk, hogy nem Bukarestben szervezik meg a tárgyalásokat, mikor mi itt, a NATO keleti szárnyán igencsak szeretnénk, ha szárnyalna együttműködésünk Trumppal. Még az is lehet, hogy a szervezők (szokás szerint) összetévesztették Bukarestet Budapesttel.

Bár lehet, jól jártunk, hogy nem itt lesz az összeröffenés, mert bár Trump biztonságosan repülhet ide, olvastam olyan véleményt, hogy Putyin számára veszélyes vállalkozás egy Ukrajnához közeli NATO-ország légterébe berepülni.

Arra gondolhatott az elemző, hogy fölénk repülni is kockázatos lenne, mert Putyin gépét és az azt kísérő vadászgépeket a mi vadászgépeink is követnék. Aztán itt a pilótákra van bízva, hogy ha idegen légi jármű száll fölénk, azokat lelőjék-e vagy ne. (Putyint – különben – már több ország légterében le lehetne tartóztatni, mert letartóztatási parancs van kiadva rá.)

A NATO-főtitkár, Mark Rutte, amilyen harcias és atomfegyverrel is fenyegetőzik, a végén még kilövési engedélyt is adhat az orosz medvére, mint nálunk a garázdálkodó medvékre szokás.

Különben nagyon készülünk a háborúra, ezért az Európai Bizottság 16,68 milliárd eurós kölcsönt ad hadseregfejlesztésre, kedvező, negyvenéves visszafizetési határidővel, és tíz évig nem kell megkezdeni a törlesztést. (Úgy örülünk neki, mintha ingyen kapnánk.) A kölcsön egy részéből utakat, hidakat, autópályát is lehet építeni. (Csak el ne lopják, mert hát éppen most is folyik nyomozás 18 tiszt és egy tábornoknő korrupciós ügyében a Dr. Carol Davila Katonai Kórháznál.)

Azért, hogy a modern hadfelszerelést legyen kire bízni, elrendelték Bukarestben és Ilfov megyében 10 000 tartalékos mozgósítását, akik jól megijedtek. A 45–60 éves vén bakák féltek, pedig a honvédelmi miniszter megmondta, hogy nem is háborúba kell menniük, mert ez csak egy gyakorlat. A behívottak 2004 előtt voltak angyalbőrben (most már egy részük rossz bőrben van), ameddig kötelező volt a katonai szolgálat.

De nem kell búsulni, mert a fiatalabbak is egész biztos, fegyverrel a kézben védenék meg a hazát, ha kellene, olyanok is, akiknek kezében még sosem járt fegyver. Bár ezen lehet segíteni, ha engedélyezik a civileknek a fegyvervásárlást. Így mindenki beszerezhetne egy AK47-es (Kalasnyikov) gépkarabélyt, amelyek feleslegessé válnak nálunk a hadseregben, mert mi ezután biztosan csak nyugati fegyvereket vásárolunk a katonáknak.

Budapesten találkozik Putyin és Trump. Fotó: kremlin.ru