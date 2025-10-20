A nőknél a sepsiszentgyörgyi Farkas-Palkó Szende személyében új győztest avattak szombaton a Szentgyörgy Félmaraton huszonharmadik kiírásán, a férfiaknál pedig a brassói Silviu Stoica megvédte címét. A hagyományos viadalon további két távon is megméretettek a futás szerelmesei: az 5 kilométeres próba mellett a szervezők ezúttal a gyermekekre is gondoltak, akik számára 2,5 kilométert hirdettek meg.

A megyeszékhelyi Gáll Lajos Futókör idén is megrendezte hagyományos őszi futóversenyét Kovászna Megye Tanácsának és Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának támogatásával. A borús, de kellemes időben lebonyolított félmaratonon nőknél a sepsiszentgyörgyi Farkas-Palkó Szende, míg a férfiaknál a brassói Silviu Stoica győzött, a verseny 5 kilométeres próbáján a marosludasi Albert Blanka és a bârladi Andrei Ștefan Halapciuc bizonyult a leggyor­sabbnak. A gyerekek között kettős szentgyörgyi siker született, miután Rácz Anna Léna és Sándor Csaba tudta le a leghamarabb a 2,5 kilométeres erőpróbát.

„Szerencsére az idő is velünk tartott és a hétvégi versenyen huszonhat romániai település közel 200 profi és amatőr futója állt rajthoz. A legfiatalabb indulónk 5, a legidősebb pedig 78 éves volt, és nagyon örvendek, hogy jól lezajlott az idei Szentgyörgy Félmaraton. Köszönjük támogatóink segítségét, hiszen nélkülük nem lett volna ennyire sikeres ez a viadal” – nyilatkozta Csutak Tamás, a Gáll Lajos Futókör frontembere.

Eredmények (a meg nem jelöltek sepsiszentgyörgyiek): * 21 km – open, nők: 1. Farkas-Palkó Szende 1:43:27 óra, 2. Albu Enikő 1:47:37 óra, 3. Wagner Erika 1:55:55 óra; férfiak: 1. Silviu Stoica (Brassó) 1:16:47 óra, 2. Iulian Filipov (Brassó) 1:18:49 óra, 3. Horia Cosmin Colciar (Csíkszereda) 1:21:08 óra. A korcsoportok győztesei: 16–19 év: Pénzes Ábel; 20–29 év: Bardocz Cecília és Horia Cosmin Colciar; 30–39 év: Farkas-Palkó Szende és Silviu Stoica; 40–49 év: Albu Enikő és Iulian Filipov; 50–59 év: Kovács Tünde és Viorel Pascu; 60 év fölött: Joca Martin Benche (Bákó) * 5 km – open, nők: 1. Albert Blanka (Marosludas) 20:02.53 perc, 2. Péter Tímea 21:07.74 perc, 3. Szűcs Noémi 21:19.22 perc; férfiak: 1. Andrei Ștefan Halapciuc (Bârlad) 16:16.38 perc, 2. Kelemen Péter 16:56.75 perc, 3. Kolozsi Árpád Kristóf 17:06.72 perc. A korcsoportok győztesei: 12–15 év: Albert Blanka és Albert Hunor (Marosludas); 16–19 év: Farcádi Zselyke és Andrei Ștefan Halapciuc; 20–29 év: Szűcs Noémi és Csegzi Csaba (Csíkszereda); 30–39 év: Péter Tímea és Codrea Árpád; 40–49 év: Simona Elena Nichifor (Brassó) és Kelemen Péter; 50–59 év: Mester Nagy Ildikó és Farkas Sándor; 60 év fölött: Szabó Irén és Eugen Pop (Brassó) * 2,5 km – open, lányok: 1. Rácz Anna Léna 10:09.99 perc, 2. Szakács Júlia 10:16.03 perc, 3. Vargha Zselyke 10:20.77 perc; fiúk: 1. Sándor Csaba 9:55.99 perc, 2. Gyepesi Mátyás 10:13.11 perc, 3. Darius Nedelca (Brassó) 11:05.97 perc. A korcsoportok győztesei: U10: Luka Petra és Antal Zente (Brassó); 10–11 év: Dániel Nóra Kata és Darius Nedelca; 12–13 év: Rácz Anna Léna és Sándor Csaba; 14–15 év: Szakács Júlia.