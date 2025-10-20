A Háromszéki Ágyúsok mindkét mérkőzésüket simán megnyerték az egy év kihagyás után ismét a felnőtt mezőnyben szereplő Sapientia U23 vendégeként a Felcsíki Műjégpályán. Kertész Zoltán legénysége pénteken 8–0-ra diadalmaskodott a román bajnokság alapszakaszában, míg szombaton 6–0-ra győzött a Román Kupa csoportkörében. A narancs-kék mezesek kedden 18.30-tól a Csíkszeredai Sportklub otthonában játszanak a Vákár Lajos Műjégpályán.

Pénteken a jobb játékerőt képviselő háromszéki csapat lendületes játékkal indította a találkozót, ennek köszönhetően a 7. percben előnybe került, egy bedobás után az ellenfél bizonytalankodását kihasználva Antal László passzából Róth Zoltán továbbított a hálóba (0–1). A vendégek tizenöt másodperccel a harmad vége előtt növelték a különbséget, Biró Ottó korongot szerzett, majd az előkészítését Szergej Pajor gólra váltotta (0–2).

A házigazdák bátran kezdték a második felvonást, azonban Kertész Zoltán alakulata hamarosan újfent magához ragadta a kezdeményezést, a mérkőzés felénél pedig Antal László újabb előkészítését Róth Zoltán értékesítette (0–3). Nem sokkal később Antal László egy pimasz csel után szépségdíjas találatot jegyzett (0–4), így Jens Brändström vezetőedző kénytelen volt időt kérni, aztán a szünetig már nem változott az eredmény.

A narancs-kék mezesek a záró játékrészben sem lassítottak, a 46. percben Horváth Pál nagyszerű ütemben ugrott ki a védők közül és a jobb felsőbe lőtt (0–5), ezt követően Szergej Pajor csúsztatott némi szerencsével a ketrecbe (0–6). A Kovászna megyei együttes a ráadáshoz közeledve kihasznált két emberelőnyt, előbb Antal Előd bombázott a bal felsőbe (0–7), ezután Róth Zoltán átadásából Gecse Olivér beállította a végeredményt (0–8).

Szombaton határozottan kezdtek a Háromszéki Ágyúsok, a 4. percben Gecse Olivér emberhátrányban korongot szerzett és egyéni akció végén a kapuba csúsztatott (0–1). A folytatásban rövid idő alatt további három gólt ütöttek, előbb Szabó Zsolt Ákos takarásból bombázott a jobb alsó sarokba (0–2), aztán Antal László létszámfölényben a rövid felsőbe továbbított (0–3). Jens Brändström ekkor időt kért, ez azonban nem tette meg a kívánt hatást, mivel Antal László passzából Gecse Olivér kisvártatva ismét betalált (0–4).

A második harmadban a Hargita megyei gárda fegyelmezettebben jégkorongozott, ennek ellenére a vendégek több helyzetet kialakítottak, de ezeket Biró Nándor bravúrral hárította, így a különbség az 51. percig nem változott. Ekkor viszont Róth Zoltán volt eredményes, a hajrához közeledve pedig Gecse Olivér mesterhármast ünnepelhetett (0–6). Mindkétszer Antal László jeleskedett az előkészítő szerepében, oroszlánrészt vállalva az együttes győzelméből, amellyel a háromszéki alakulat a B-csoport első helyére lépett.

Eredmények: * román bajnokság, alapszakasz: Sapientia U23–Háromszéki Ágyúsok 0–8 (gólszerzők: Róth Zoltán 7., 30., Szergej Pajor 20., 52., Antal László 33., Horváth Pál 46., Antal Előd 56., Gecse Olivér 60.) *Román Kupa, csoportkör: Sapientia U23–Háromszéki Ágyúsok 0–6 (gólszerzők: Gecse Olivér 4., 13., 56., Szabó Zsolt Ákos 5., Antal László 8., Róth Zoltán 51.).