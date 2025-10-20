Az elmúlt hét végén a Iași megyei Târgu Frumoson tartották meg a U21-es korosztályú cselgáncsozók csapat- és földharcbajnokságát, amelyen a Kolozsvári U színeiben három kézdivásárhelyi sportoló is tatamira lépett. A kincses városban egyetemi tanulmányaikat végző háromszéki dzsúdókák közül Aracsi Ákos és Barbocz Mátyás egymással döntőzött a 81 kilogrammos súlycsoportban, a finálét és a bajnoki címet Ákos nyerte meg, Mátyásnak ezúttal be kellett érnie az ezüstéremmel. Szima Tamás a +81 kilogrammos kategóriában volt érdekelt, és végül a hetedik lett a moldvai megmérettetésen. A Kovászna megyeiek remek teljesítményének is köszönhetően a Kolozsvári U harmadik lett a csapatbajnokságban a Déva és a Konstanca mögött. (t)