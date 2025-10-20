Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

CselgáncsHáromszéki arany- és ezüstérem

2025. október 20., hétfő, Sport

A kézdivásárhelyi Aracsi Ákos és Barbocz Mátyás a dobogón zárta az elmúlt hét végén Târgu Frumoson megtartott U21-es korosztályú cselgáncsozók csapat- és földharcbajnokságát. A két érmes sportolónk a Kolozsvári U színeiben lépett tatamira a moldvai erőpróbán.

  • Háromszéki érmesek a Kolozsvári U csapatával. Fotó: Facebook / Veres László
    Háromszéki érmesek a Kolozsvári U csapatával. Fotó: Facebook / Veres László

Az elmúlt hét végén a Iași megyei Târgu Frumoson tartották meg a U21-es korosztályú cselgáncsozók csapat- és földharcbajnokságát, amelyen a Kolozsvári U színeiben három kézdivásárhelyi sportoló is tatamira lépett. A kincses városban egyetemi tanulmányaikat végző háromszéki dzsúdókák közül Aracsi Ákos és Barbocz Mátyás egymással döntőzött a 81 kilogrammos súlycsoportban, a finálét és a bajnoki címet Ákos nyerte meg, Mátyásnak ezúttal be kellett érnie az ezüstéremmel. Szima Tamás a +81 kilogrammos kategóriában volt érdekelt, és végül a hetedik lett a moldvai megmérettetésen. A Kovászna megyeiek remek teljesítményének is köszönhetően a Kolozsvári U harmadik lett a csapatbajnokságban a Déva és a Konstanca mögött. (t)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-20 08:00 Cikk megjelenítése: 72 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 1090
szavazógép
2025-10-20: Sport - Miska Brigitta:

Mindkétszer lenullázták riválisukat Csíkkarcfalván (Jégkorong)

A Háromszéki Ágyúsok mindkét mérkőzésüket simán megnyerték az egy év kihagyás után ismét a felnőtt mezőnyben szereplő Sapientia U23 vendégeként a Felcsíki Műjégpályán. Kertész Zoltán legénysége pénteken 8–0-ra diadalmaskodott a román bajnokság alapszakaszában, míg szombaton 6–0-ra győzött a Román Kupa csoportkörében. A narancs-kék mezesek kedden 18.30-tól a Csíkszeredai Sportklub otthonában játszanak a Vákár Lajos Műjégpályán.
2025-10-20: Sport - :

Andrei Gîrtofan győzött (Autósport, Tess Rally)

A brassói Andrei Gîrtofan (Škoda Fabia RS Rally2) sikerével zárult a Brassó és Kézdivásárhely környékén megtartott Tess Rally, amely a román ralibajnokság nyolcadik állomása volt. 
rel="noreferrer"