Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, testvér, sógor, keresztapa, unokatestvér, rokon, barát,

jó ismerős,

DACZÓ BOTOND

életének 44. évében

türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Temetése 2025. október

21-én 14 órakor lesz a szotyori református ravatalozóháztól a református temetőben.

Részvétfogadás október

20-án 18 órától, valamint

a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk az árkosi TÉGLÁS ERZSÉBETRE halálának 4. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

Ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennünk, / Millió szó, melyet felidézve könnyes lesz a szemünk. / Csillagnyi mosoly, melyet szereztél nekünk, / Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Örök hiányát érezve és

szeretetét szívünkbe zárva

emlékezünk a gidófalvi

ifj. KÖLCZE ANDRÁSRA

halálának 5. évfordulóján.

Áldott, szép emlékét szívünkbe zárva őrizzük.

Szerettei

Virágerdő sűrűjében pihen a szív csendesen, / Rég nem dobban családjáért, messze vitted, Istenem. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / Akik szívből szeretnek,

nem felednek Téged.

Fájó szívvel és el nem múló szeretettel emlékezünk

SOÓ CSONGOR ZSOLTRA halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen

csendes, emléke áldott.

Szerető családja

Szemünkben könnyel,

szívünkben fájdalommal

emlékezünk a drága jó

szülőkre, nagyszülőkre,

a szárazajtai születésű

GECSE BERTALANRA és

GECSE LUJZÁRA

haláluk 20., illetve 15. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, / Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. Fájó szívvel emlékezünk

a rétyi id. FEJES ÁRPÁDRA

halálának 14. évfordulóján. Pihenése legyen csendes

emléke áldott.

Szerettei

Az élet csendesen megy

tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át. Szomorú szívvel emlékezünk a vargyasi születésű rétyi BORBÁTH LAJOSRA halálának tizennyolcadik évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Szerettei

