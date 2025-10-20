Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, testvér, sógor, keresztapa, unokatestvér, rokon, barát,
jó ismerős,
DACZÓ BOTOND
életének 44. évében
türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét
Teremtőjének.
Temetése 2025. október
21-én 14 órakor lesz a szotyori református ravatalozóháztól a református temetőben.
Részvétfogadás október
20-án 18 órától, valamint
a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
1120484
Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk az árkosi TÉGLÁS ERZSÉBETRE halálának 4. évfordulóján.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
4335597
Ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennünk, / Millió szó, melyet felidézve könnyes lesz a szemünk. / Csillagnyi mosoly, melyet szereztél nekünk, / Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Örök hiányát érezve és
szeretetét szívünkbe zárva
emlékezünk a gidófalvi
ifj. KÖLCZE ANDRÁSRA
halálának 5. évfordulóján.
Áldott, szép emlékét szívünkbe zárva őrizzük.
Szerettei
1120475
Virágerdő sűrűjében pihen a szív csendesen, / Rég nem dobban családjáért, messze vitted, Istenem. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / Akik szívből szeretnek,
nem felednek Téged.
Fájó szívvel és el nem múló szeretettel emlékezünk
SOÓ CSONGOR ZSOLTRA halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4335596
Szemünkben könnyel,
szívünkben fájdalommal
emlékezünk a drága jó
szülőkre, nagyszülőkre,
a szárazajtai születésű
GECSE BERTALANRA és
GECSE LUJZÁRA
haláluk 20., illetve 15. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
1120473
Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, / Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. Fájó szívvel emlékezünk
a rétyi id. FEJES ÁRPÁDRA
halálának 14. évfordulóján. Pihenése legyen csendes
emléke áldott.
Szerettei
1120472
Az élet csendesen megy
tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át. Szomorú szívvel emlékezünk a vargyasi születésű rétyi BORBÁTH LAJOSRA halálának tizennyolcadik évfordulóján. Emléke legyen áldott.
Szerettei
1120485