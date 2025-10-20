Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, testvér, sógor, keresztapa, unokatestvér, rokon, barát, 
jó ismerős,
DACZÓ BOTOND
életének 44. évében 
türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét 
Teremtőjének.
Temetése 2025. október 
21-én 14 órakor lesz a szotyori református ravatalozóháztól a református temetőben.
Részvétfogadás október 
20-án 18 órától, valamint 
a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
A gyászoló család
Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk az árkosi TÉGLÁS ERZSÉBETRE halálának 4. évfordulóján. 
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
Szerettei
Ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennünk, / Millió szó, melyet felidézve könnyes lesz a szemünk. / Csillagnyi mosoly, melyet szereztél nekünk, / Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Örök hiányát érezve és 
szeretetét szívünkbe zárva 
emlékezünk a gidófalvi 
ifj. KÖLCZE ANDRÁSRA 
halálának 5. évfordulóján. 
Áldott, szép emlékét szívünkbe zárva őrizzük.
Szerettei
Virágerdő sűrűjében pihen a szív csendesen, / Rég nem dobban családjáért, messze vitted, Istenem. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / Akik szívből szeretnek, 
nem felednek Téged.
Fájó szívvel és el nem múló szeretettel emlékezünk 
SOÓ CSONGOR ZSOLTRA halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott.
Szerető családja
Szemünkben könnyel, 
szívünkben fájdalommal 
emlékezünk a drága jó 
szülőkre, nagyszülőkre, 
a szárazajtai születésű 
GECSE BERTALANRA és 
GECSE LUJZÁRA 
haláluk 20., illetve 15. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, / Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. Fájó szívvel emlékezünk 
a rétyi id. FEJES ÁRPÁDRA 
halálának 14. évfordulóján. Pihenése legyen csendes 
emléke áldott.
Szerettei
Az élet csendesen megy 
tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át. Szomorú szívvel emlékezünk a vargyasi születésű rétyi BORBÁTH LAJOSRA halálának tizennyolcadik évfordulóján. Emléke legyen áldott.
Szerettei
