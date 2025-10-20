A KSC Szekszárd ellen elvesztett szerdai Európa-kupa-mérkőzés sokat kivett a bajnoki címvédő Sepsi-SIC erejéből, így Zoran Mikes lányai öt nap alatt második vereségüket is elkönyvelték, miután tegnap 73–59-re kikaptak az Aradi FCC vendégeként a női kosárlabda Nemzeti Liga 3. fordulójában. A zöld-fehéreknek szerdán újra nemzetközi porondon kell bizonyítaniuk, vasárnap pedig a Bukaresti Rapid együttesét fogadják a Szabó Kati Sportcsarnokban.

Hazai kosárral indult az Arad és a Sepsi-SIC közötti rangadó, majd a zöld-fehérek átvették a kezdeményezést, az 5. percben már kétszer annyi pontjuk volt, mint a határ mentieknek (5–10). Ekkor Tatiana Gallova időt kért és felrázta lányait, és ezt követően szorossá vált a küzdelem. Az első negyed 18–17-nél ért véget, a másodikban pedig folytatódott a kiélezett csata a pályán. Őrült tempót diktált a Maros-parti gárda, a háromszékiek pedig felvették velük a harcot, sokáig fej-fej mellett haladt a két csapat. A 17. percben 30 egyenlőnél a házigazdáktól Porchia belekezdett a pontgyártásba, a vezetésével szárnyalt a bajnoki bronzérmes, így Zoran Mikes lányai 10 pontos hátrányban vonultak az öltözőbe (44–34).

A harmadik negyedet egy-egy tripla vezette fel, majd a partiumi alakulat ott folytatta, ahol a nagyszünet előtt abbahagyta. A 25. percben Redmond duplájával 16 ponttal vezetett az Arad (57–41), miközben a rossz dobóteljesítményt bemutató szentgyörgyiek futottak az eredmény után. Harmincpercnyi játék után 64–49 volt az állás, és a házigazdák kézben tartották a mérkőzést. Az FCC többször is közel állt ahhoz, hogy húsz pontra is elhúzzon a gyengélkedő sepsiszentgyörgyi együttestől (70–53), de ezt a mieink nem hagyták. A találkozó utolsó három perce kapkodó játékot hozott, egyik csapat sem szerzett pontot, végül a háromszéki gárda 73–59-re kapott ki, így a 3. fordulóban elvesztette bajnoki veretlenségét.

Az összecsapás legjobbját az Aradi FCC adta, miután Porchia 23 ponttal és 15 ponttal vette ki részét alakulata diadalából, a zöld-fehéreknél – zsinórban második mérkőzésen – a frissen érkezett, ezúttal 19 pontig jutó Potter volt a legeredményesebb.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 3. forduló: Aradi FCC–Sepsi-SIC 73–59 (18–17, 26–17, 20–15, 9–10).

Arad, Victoria Sportcsarnok, mintegy 350 néző. Vezette: Alin Faur, Mate Andras Stretea, Ana Maria Calapis. Arad: Panait 14/6, Redmond 18/3, Fota 2, Mititelu 13/3, Porchia 23–Toma 3/3, Nasraoui, Ciotir, Doba, Lazic. Edző: Tatiana Gallova. Sepsi-SIC: Gereben 8/3, Davis 17/3, Armanu 2, Cătinean 4, Potter 19–Holló, Mikes 2, Haranguș, Ghiță, Szabó 4, Diop 3/3, Mérész. Edző: Zoran Mikes.