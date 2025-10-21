Hozzávalók: a tört paszulyhoz: 50 dkg apró szemű fehér paszuly, 3 cikk fokhagyma, só, 1 dl olaj; a pirított hagymához: 1 nagy fej hagyma, 1–2 evőkanál olaj, fűszerpaprika; a hagymasalátához: 1 nagy fej hagyma, só, paradicsomlé, olaj.

Elkészítése. A tört paszulyhoz az apró szemű fehér paszulyt előző este hideg vízbe áztatjuk. Másnap a fokhagymával feltesszük főni annyi hideg sós vízben, amennyi épp ellepi, és lassú tűzön addig főzzük, amíg megpuhul. Ekkor a főzőlevéből a többletet leszűrjük annyira, hogy a szemek közt épp látsszon, hogy folyadék is van rajta. Hozzáadjuk az olajat és az egészet leturmi­xoljuk.

A pirított hagymához a hagymát apró kockára vágjuk, olajon megpirítjuk és megszórjuk fűszerpaprikával.

A hagymasalátához a hagymát laskára (félfőre) vágjuk, sózzuk, pici olajat és kevés paradicsomlét öntünk rá, majd összeforgatjuk.

A tört paszulyt pirított hagymával és hagymasalátával tálaljuk.

Elkészítési idő: 1 óra

Mennyiség: 4 személy

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.