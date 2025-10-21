Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Tört paszuly pirított hagymával és hagymasalátávalMit készítsünk ma?

2025. október 21., kedd, Szabadidő

Hozzávalók: a tört paszulyhoz: 50 dkg apró szemű fehér paszuly, 3 cikk fokhagyma, só, 1 dl olaj; a pirított hagymához: 1 nagy fej hagyma, 1–2 evőkanál olaj, fűszerpaprika; a hagymasalátához: 1 nagy fej hagyma, só, paradicsomlé, olaj.

Elkészítése. A tört paszulyhoz az apró szemű fehér paszulyt előző este hideg vízbe áztatjuk. Másnap a fokhagymával feltesszük főni annyi hideg sós vízben, amennyi épp ellepi, és lassú tűzön addig főzzük, amíg megpuhul. Ekkor a főzőlevéből a többletet leszűrjük annyira, hogy a szemek közt épp látsszon, hogy folyadék is van rajta. Hozzáadjuk az olajat és az egészet leturmi­xoljuk. 

A pirított hagymához a hagymát apró kockára vágjuk, olajon megpirítjuk és megszórjuk fűszerpaprikával.

A hagymasalátához a hagymát laskára (félfőre) vágjuk, sózzuk, pici olajat és kevés paradicsomlét öntünk rá, majd összeforgatjuk.

A tört paszulyt pirított hagymával és hagymasalátával tálaljuk.

Elkészítési idő: 1 óra

Mennyiség: 4 személy

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-21 08:00 Cikk megjelenítése: 45 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 1114
szavazógép
2025-10-21: Gazdakör - Incze Péter:

Idén nagyon sokan igényelték (Biztosítások támogatása)

A megyei vidékfejlesztési hivatal beszámolója szerint idén nagyon sokan tettek le pályázatot a Nemzeti Vidékfejlesztési Program (PNDR) 17.1., Növény- és állatbiztosítási díjak támogatása alintézkedésnél, ahol a finanszírozási kérelmet október 12-ig lehetett benyújtani. 
2025-10-21: Szabadidő - :

A nap fotója

rel="noreferrer"