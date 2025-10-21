Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Biztosítások támogatásaIdén nagyon sokan igényelték

2025. október 21., kedd, Gazdakör

A megyei vidékfejlesztési hivatal beszámolója szerint idén nagyon sokan tettek le pályázatot a Nemzeti Vidékfejlesztési Program (PNDR) 17.1., Növény- és állatbiztosítási díjak támogatása alintézkedésnél, ahol a finanszírozási kérelmet október 12-ig lehetett benyújtani. 

    Fotó: Pixabay.com

A megyéből összesen 260 pályázatot tettek le a gazdák, ez több mint kétszerese az előző években tapasztalt érdeklődésnek, amikor általában 80–100 magánszemély és cég igényelte a támogatást. A már hetedik éve meghirdetett intézkedés lényege, hogy a biztosító társaságoknak kifizetett biztosítási díj 70 százalékát pályázat útján az ügynökség visszatéríti. 

Az előírás szerint az intézkedés keretében a pályázónak a teljes gazdaságát vagy valamely kultúrájának összes területét, illetve állatait be kell biztosítania szárazság, forróság, árvíz, jég, kora vagy késő tavaszi fagy, vihar, nagy erősségű záporok, hosszan tartó túlzott csapadék, valamint a pályázati eligazító füzet mellékletében szereplő karanténlistán feltüntetett növényi, illetve egy másik listán szereplő fertőző állatbetegségek (pl. tuberkulózis, brucellózis, lépfene, liszteriózis, trichinózis, kiskérődzők pestise stb.) okozta károk esetére. Az intézkedésre pályázhattak mind a fizikai személyek, mind a jogi személyiségű mezőgazdasági vállalkozások.

A pályázati kiírásban szereplő összeg korántsem elegendő az idén letett pályázatok kifizetésére, de Adrian-Ionuț Chesnoiu, a Vidékfejlesztési Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) vezérigazgatója az intézmény sajtóközleményében jelezte, hogy minden kifizethetőnek nyilvánított pályázat megkapja a támogatást a más intézkedéseknél megmaradt összegek átcsoportosításával. 

