Megemlékezés

Ma két éve hagyott itt minket özv. BÍRÓ ROZÁLIA

(szül. KISGYÖRGY).

Emléked örökké él bennünk. Már két éve, hogy nem halljuk hangodat, nem látjuk mosolyodat, de mindennap érezzük, hogy valahol fentről vigyázol ránk. A szeretet, amit adtál, örök marad, amíg élünk, bennünk élsz tovább. Emlékét örökké őrzi

hat gyermeke, vejei, menyei, unokái és dédunokái

4335603

Fájó szívvel emlékezünk NAGY-GALACI MÁRIÁRA

halálának ötödik évfordulóján. Nyugodjon békében.

Szerettei

1120482

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó testvérre, nagybácsira,

a magyarhermányi

PETŐ SÁNDORRA halálának hetedik évfordulóján. Emléke szívünkbe mindig megmarad.

Szerettei

1120480

„Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön, / Mikor ők maguk már régen nincsenek helyükön. / Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít, / Amikor ők maguk már nincsenek köztünk. /Ezek a fények csillognak és különösen, / Ha sötét az éjjel: mutatják az utat az embernek.” (Szenes Hanna) Ma öt éve annak, hogy édesapánk, MÁTHÉ DÉNES tanár nincs itt velünk. Hiányát semmi nem pótolja. Nyugodjál békében.

Családja

1120481

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az eresztevényi KOCSIS FERENCRE halálának ötödik évfordulóján.

Szerettei

1120447

Emlékét megőrizve gondolunk a sepsiszentgyörgyi POKÉ MELINDA MAGDOLNA magyar–román szakos tanárnőre halálának 4. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335600

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, / Nem volt már időm, el kellett indulni. / Szívetekben hagyom emlékem örökre, / Ha látni akartok, nézzetek csak fel az égre.” Fájó szívvel emlékezünk a ma négy éve elhunyt fotosmartonosi születésű sepsiszentgyörgyi

id. VITÁLYOS GÉZÁRA.

Szerető családja

4335605

Érted, kiért nem szól most harang, gyújtok egy gyertyát hangtalan. Felcsap az apró láng, lehajtom fejem, s imára kulcsolom csendesen a kezem. A neved szél simítja egy hideg fejfán, a kék ég alatt csak az örök magány. Pótolhatatlan hiányod elviselni nagyon nehéz, de mégis bennünk élsz, mert az emlék erősebb, mint a halál. Kegyelettel, fájó szeretettel emlékezünk a kézdivásárhelyi születésű sepsiszentgyörgyi KOVÁCS ÖDÖNRE halálának nyolcadik évfordulóján.

Pihenése legyen háborítatlan, emléke áldott és örök.

Szerettei

4335607