Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. október 21., kedd, Elhalálozás

Megemlékezés

Ma két éve hagyott itt minket özv. BÍRÓ ROZÁLIA 
(szül. KISGYÖRGY). 
Emléked örökké él bennünk. Már két éve, hogy nem halljuk hangodat, nem látjuk mosolyodat, de mindennap érezzük, hogy valahol fentről vigyázol ránk. A szeretet, amit adtál, örök marad, amíg élünk, bennünk élsz tovább. Emlékét örökké őrzi
hat gyermeke, vejei, menyei, unokái és dédunokái
4335603

Fájó szívvel emlékezünk NAGY-GALACI MÁRIÁRA 
halálának ötödik évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerettei
1120482

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó testvérre, nagybácsira, 
a magyarhermányi 
PETŐ SÁNDORRA halálának hetedik évfordulóján. Emléke szívünkbe mindig megmarad.
Szerettei
1120480

„Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön, / Mikor ők maguk már régen nincsenek helyükön. / Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít, / Amikor ők maguk már nincsenek köztünk. /Ezek a fények csillognak és különösen, / Ha sötét az éjjel: mutatják az utat az embernek.” (Szenes Hanna) Ma öt éve annak, hogy édesapánk, MÁTHÉ DÉNES tanár nincs itt velünk. Hiányát semmi nem pótolja. Nyugodjál békében.
Családja
1120481

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az eresztevényi KOCSIS FERENCRE halálának ötödik évfordulóján.
Szerettei
1120447

Emlékét megőrizve gondolunk a sepsiszentgyörgyi POKÉ MELINDA MAGDOLNA magyar–román szakos tanárnőre halálának 4. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335600

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, / Nem volt már időm, el kellett indulni. / Szívetekben hagyom emlékem örökre, / Ha látni akartok, nézzetek csak fel az égre.” Fájó szívvel emlékezünk a ma négy éve elhunyt fotosmartonosi születésű sepsiszentgyörgyi 
id. VITÁLYOS GÉZÁRA.
Szerető családja
4335605

Érted, kiért nem szól most harang, gyújtok egy gyertyát hangtalan. Felcsap az apró láng, lehajtom fejem, s imára kulcsolom csendesen a kezem. A neved szél simítja egy hideg fejfán, a kék ég alatt csak az örök magány. Pótolhatatlan hiányod elviselni nagyon nehéz, de mégis bennünk élsz, mert az emlék erősebb, mint a halál. Kegyelettel, fájó szeretettel emlékezünk a kézdivásárhelyi születésű sepsiszentgyörgyi KOVÁCS ÖDÖNRE halálának nyolcadik évfordulóján. 
Pihenése legyen háborítatlan, emléke áldott és örök.
Szerettei
4335607

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-21 00:00 Cikk megjelenítése: 283 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 1111
szavazógép
2025-10-20: Sport - :

Idegenben is begyűjtötték a három pontot (Labdarúgás, 3. Liga)

A háromszéki csapatok újabb nagyszerű hétvégét zártak a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban, hiszen idegenben is begyűjtötték a három pontot. A kilencedik fordulóban a Kézdivásárhelyi SE pénteken 4–0-ra diadalmaskodott az FC Unirea Brăila felett, míg a Sepsi OSK II. szombaton hátrányból fordítva 2–1-re győzött az újonc CS Victoria Traian ellen.
2025-10-21: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Székelyföld Napok
Október 25-ig zajlanak három megyében a rendezvények. A Kovászna megyei programok:
rel="noreferrer"