Ma: Az Égvilág együttes A medve nem játék című zenés gyermekfoglalkozása 10 órától Csernátonban a Farkas–Konnáth-kúrián; Méhek útja – Zümmögő Kézdivásárhelyen a Benedek Elek Óvodában; a Tekergők kisegyüttes Égen-Földön című zenés gyermekfoglalkozása 11 órától Székelyszáldoboson az általános iskolában; az idei Orbán Balázs-díj ünnepélyes átadása, valamint a Székelyek – Örökölt vonások című kiállítás megnyitása 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban. A tárlat fő kurátora: Kinda István. A kiállításmegnyitóval egybekötve kerül sor idén az Orbán Balázs díját­adó ünnepségre is.

SZERDÁN: Vargyasi Levente és T. Bányai Péter Keserédes című dokumentumfilmje 19 órától Árkoson az unitárius imateremben.

CSÜTÖRTÖKÖN: a Háromszék Táncszínház Napszentület című előadása 19 órától Baróton a Művelődési Házban.

Részletek a szekelyfoldnapok.ro oldalon.

Tortoma Önképzőkör

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében ma 19 órától Hét esztendőm története címmel emlékidéző beszélgetés Dávid Gyula irodalomtörténésszel, egykori ’56-os politikai elítélttel (Kolozsvár). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. Ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban és 23-án, csütörtökön 19 órától Baróton a Városi Művelődési Házban a Napszentület című produkciót játsszák.

Zene

RENDKÍVÜLI ZONGORAKONCERT. 23-án, csütörtökön 19 órától rendkívüli zongorakoncertre hívja az érdeklődőket Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központ. Fellép Sabina Oprea, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia zongora szakos tanára. Jegyeket előre is meg lehet vásárolni az Olt utca 6. szám alatt naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 30 lej.

HANGVERSENYÉVAD. A Geor­gius Kamarazenekar és a Csíki Kamarazenekar közös hangversenye nyitja a 2025–2026-os sepsiszentgyörgyi hangversenyévadot október 23-án, csütörtökön 20 órától a Tamási Áron Színház nagytermében. A két kamarazenekar közös produkciója az 1956-os forradalom hősei előtt tiszteleg. A nyitó hangversenyre jegyeket vásárolni a városi kulturális szervezőirodában lehet, egy jegy ára 40, illetve 20 lej.

KÓRUSTAGOKAT VÁRNAK. A sepsiszentgyörgyi Szent József Egyházközség felnőtt kórusába és ifjúsági együttesébe várják az új tagokat. A felnőtt kórus próbáit szerda esténként 18.45-től tartják a plébánián. Jelentkezni Simon Balázs kántornál lehet.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Október 24-én, pénteken 18 órától bemutatót tart a sepsiszentgyörgyi bábszínház. A Csodaszarvas című elő­adás a Cimborák Bábszínház és Fabók Mancsi Bábszínháza koprodukciója, rendezte: Fabók Mariann. Jegyár: 10 lej/fő. Jegyfoglalás: a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél. E-mail: kozonsegcimborak@gmail.com.

Kiállítás

FOTÓKIÁLLÍTÁS. A Steigerwald Tibor fotóiból és Kisgyörgy Benjámin gondolataiból összeállított „több-mint-fotókiállítás” a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség konferencia­termében megtekinthető hétfőtől péntekig 9–13 óráig, valamint vasárnap az istentisztelet után.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Mansfeld (magyar–kanadai filmdráma), 16.15-től Lili és a kenguru (románul beszélő), 18.15-től Tron: Ares (magyarul beszélő) és Fiatal anyák (román feliratos), 20.15-től Igen (román feliratos), 20.30-tól Démonok között: Utolsó rítusok (magyarul beszélő).

Székelyföldi Animációs Fesztivál

Október 24–25-én Sepsiszentgyörgy ismét a digitális művészetek otthonává válik, hiszen harmadik alkalommal nyitja meg kapuit a Székelyföldi Animációs Fesztivál, a SZAFI. A fesztivál mindenki számára élményt kínál: a családosokat rajzfilmvetítések várják, ahol kicsik és nagyok együtt merülhetnek el a mesék világában, a fiatalokat beszélgetések és találkozások inspirálhatják, ahol neves szakemberek mesélnek a kulisszák mögötti titkokról, a legkisebbek pedig saját tehetségüket is megmutathatják a nekik meghirdetett rajzpályázaton. A rendezvény célja, hogy hidat építsen Székelyföld és a digitális művészetek nemzetközi világa között, miközben bizonyítja: itt, nálunk is otthonra találhat a jövő művészete. A részvétel a fesztivál minden eseményén ingyenes. A részletes program és további információk hamarosan elérhetők lesznek.

Rajzpályázat gyermekeknek

A 31. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár Ha én felnőtt volnék... címmel rajzpályázatot hirdet 6–10 éves gyerekeknek. A könyvvásáron ott lesz a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház is Janikovszky Éva Ha én felnőtt volnék című műve alapján készült előadásával. Az előadás szerves részét képezi több gyerekrajz is, amely a társulat által meghirdetett januári rajzpályázatra érkezett. A könyvvásár szervezői szeretnék az esemény legkisebb résztvevőit is bevonni a közös játékba és alkotásba, ezért újra meghirdetik a rajzpályázatot. A rajzok bármilyen kézműves technikával készülhetnek, a pályamunkákat október 26-áig lehet beküldeni. A beérkezett rajzokból kiállítás nyílik a 31. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron november 13–16. között a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban. További részletek a konyvvasar.ro honlapon.

Könyvbemutató

Október 28-án, kedden 18 órától kerül sor Antal-Ferencz Ildikó közgazdász és szabadúszó újságíró Magyarnak lenni Amerikában című háromkötetes interjúkötetének bemutatójára a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban. A rendezvényen a szerző beszélgetőtársa Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Csíki utcai 231-es Dona gyógyszertár (0372 407 231) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net patika (0737 899 825) tart nyitva.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Bölönben, Bölönpatakon és Nagyajtán 22-én 12–15.30-ig; Köpecen és Köpecbányán 9–16.30-ig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Kézdiszentléleken és Kiskászonban, szerdán Kézdiszárazpatakon és Kézdikőváron, csütörtökön Torján, pénteken Futásfalván és Torján. Honlap: tega.ro.

PONTOSÍTÁS. A Háromszék napilapban 2025. október 2-án Nagy álom volt, de megvalósult című cikkben megjelent vonatkozó szövegrész cáfolataként megjegyzem, hogy mi volt a realitás: semmiféle szakmai mulasztás vagy vétség nem történt a templom felszentelésének 25. évfordulója megünneplése kapcsán. Erdő Imola lelkész, a Háromszék-Felsőfehéri egyházkör jegyzője.

FŰTÉSTÁMOGATÁS KÉZDIVÁSÁRHELYEN. Mától lehet leadni kéréseket fűtéstámogatásra a szociális igazgatóságon. Az iratcsomókat fogadják hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 10–14, szerdán 10–16 óra között. Azok a családok folyamodhatnak támogatásért, ahol az egy főre eső havi átlagjövedelem nem haladja meg az 1386 lejt, az egyedülálló személyek esetében a havi 2053 lejt. A fűtéstámogatás értékét a szolgáltató által kiállított számlán tüntetik majd fel. További részletek: kezdi.ro/kozelet/futestamogatas-2025.