Gyorshajtókra vadásztak

Az akció a Bákó megyei rendőrökkel együttműködésben zajlott. A háromórás bevetés során a közlekedésrendészek nyolcvan kihágást tapasztaltak, ezek közül 68 esetben a megengedett sebesség túllépéséről volt szó. A szabálysértések miatt kiosztott bírságok összértéke meghaladta az 54 ezer lejt. A hatóságok hat jogosítványt is bevontak a településen megengedett sebesség átlépése, illetve két forgalmi engedélyt más szabálysértés miatt. A megyei rendőrség pár kirívó esetről is tájékoztatott: másfél órán belül két olyan járművezetőt is tetten értek, akik óránként 100 kilométeres sebességgel száguldoztak olyan útszakaszon, ahol a megengedett sebesség 50 km/óra. Mindkét sofőrnek a borsos bírság mellett a jogosítványát is bevonták három hónapra. Ugyanazt a büntetést kapta az a gépkocsivezető is, aki 148 km/órával hajtott, miközben legtöbb 90 km/órával szabadna. (ndi)