Bírságözön Kézdiszéken

2025. október 21., kedd, Közélet

Huszonhét bírságot osztottak ki a megyei és a kézdivásárhelyi rendőrség egységei Kézdivásárhelyen és a környékbeli községekben a hétvégén végzett ellenőrzések során, melyek célja a közbiztonság növelése volt.

    Fotó: Facebook / Poliția Română

Az akcióban a rendőrség több osztályának, részlegének alkalmazottai is részt vettek. Az egyenruhások 24 kereskedelmi egységet kerestek fel, ahol az ott dolgozókat tájékoztatták a közrendre vonatkozó jogszabályokról. Az akció során összesen 168 személyt igazoltattak, illetve 86 járművet állítottak meg. A kihágásokért kiosztott bírságok összértéke meghaladta a 40 ezer lejt. Az ellen­őrzés során egy torjai vendéglátó egységben két személynél bicskákat találtak, ellenük büntetőeljárás indult veszélyes eszközök birtoklásáért. A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy tilos és bűncselekménynek számít közterületen, sport- és közösségi rendezvényeken, valamint tömegközlekedési járművön bármely olyan eszköz birtoklása, mely szúrásra, vágásra, ütésre alkalmas (kések, tőrök, botok vagy más hasonló tárgyak). Nem az akció keretében, de Torján szombaton egy 64 éves ittas vezetőt is tetten értek a hatóságok. (ndi)

