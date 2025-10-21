Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Bukarestben turnézik a Tamási Áron Színház

2025. október 21., kedd, Közélet

Fontos bukaresti turnéra készül a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház társulata, ahol két előadást mutat be az idén 35. kiadásához érkezett Országos Színházi Fesztiválon (FNT). Szerdán 17 és 21 órától a Bodó Viktor által rendezett A vihar, pénteken ugyancsak 17 és 21 órától a Bocsárdi László által rendezett Angyal szállt le Babilonban című előadást játssza a társulat a legrangosabbnak számító hazai színházi seregszemlén. A turnéról az előadások egyik főszereplőjét, Pálffy Tibort kérdeztük.

  • Jelenet A vihar című előadásból. Fotó: Barabás Zsolt
    Jelenet A vihar című előadásból. Fotó: Barabás Zsolt

A színész lapunknak elmondta, mindig kihívás más nyelvű, más kultúrájú közegben játszani, számára ez jelenti ezúttal is az igazi megmérettetést, hogy vajon át tudják-e lépni előadásaik a nyelvi küszöböket, határokat, vagy sem. „Persze vannak olyan román színházi szakemberek, akik már látták Szentgyörgyön valamelyik produkciót, de más magyar közegben, magyar nyelvű közönség körében látni az előadást, mert ott van egy közösségi élmény, aminek részévé válik a néző. Ha román anyanyelvű közegben szólal meg az előadás, akkor egészen más hangsúlyokat szokott kapni” – fogalmazott Pálffy Tibor. Az, hogy mindkét előadásból napi kettőt játszanak, ugyancsak nagy próbatétel, mert úgy kell beosztani az energiákat, hogy egyik elő­adás se menjen a másik rovására. Nehéz kétszer meghalni a színpadon, de ha sikerül a közönségből táplálkozni, megtalálni a jelenidejűséget a szerepben, akkor nem lesz gond – magyarázta. Szerencsére már nem kell bizonyítaniuk, ismeri a szakma a szentgyörgyi társulatot, tehát „csak hagyni kell, hogy megtörténjenek a dolgok”. „Versenyhelyzet sincs a fesztiválon, bár én úgy gondolom, hogy a művészetnek nem is tesz jót a verseny, ha díjért játszik az ember, akkor az már régen rossz” – tette hozzá a színművész.

Az Országos Színházi Fesztivál a román Kulturális Minisztérium által fenntartott rendezvény, melynek kuratóriumát jelenleg Raluca Cîrciumaru színházkritikus, Alina Epîngeac színházkritikus és Ionuț Sociu drámaíró, kulturális újságíró alkotja. A rendezvénynek most először van „társult művésze” is Radu Afrim rendező személyében, akinek jelenléte a szervezők szerint kiteljesíti azt a folyamatos törekvést, hogy a fesztivál moduláris szerkezetének szerves részét képezzék a legújabb színházi kezdeményezések is. Az idei fesztivál programjában 39 színházi előadás szerepel, közülük hat magyar nyelvű. A fesztiválra való válogatási folyamat során több mint kétszáz idei évadban készült előadást láttak és elemeztek a szakemberek.

A már említett sepsiszentgyörgyi előadások mellett két másik meghívott produkciónak is vannak szentgyörgyi kötődései: vasárnap a Tamási Áron Színház vezetésére kiírt versenyvizsga nyertesének, Albu Istvánnak a III. Richárd című, Szatmárnémetiben készült UNITER-díjas rendezését, szerdán pedig Bocsárdi Lászlónak, a színház aligazgatójának a kolozsvári román színháznál rendezett Megbombáztuk New Haven című elő­adását is megtekinthette/megtekintheti a bukaresti Országos Színházi Fesztivál közönsége.

