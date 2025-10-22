Elhalálozás

Szívünk legnagyobb fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett nagynéni, rokon, barát, ismerős, a sepsiszentgyörgyi

KÓNYA IBOLYA

80 éves korában 2025. október 20-án hirtelen elhunyt.

Temetése október 23-án, csütörtökön 13 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a vártemplomi református

ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökre ott maradsz.

A gyászoló család

110492

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a pürkereci születésű sepsiszentgyörgyi

id. PIROSKA ISTVÁN,

az IMASA volt alkalmazottja

életének 86. évében rövid betegség után elhunyt.

Temetése 2025. október 23-án, csütörtökön 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1120495

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik VERESS ILONA (Ica) temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és a nehéz percekben mellettünk voltak. Külön köszönet a

Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház intenzív te­rápiás osztálya teljes munkaközösségének.

A gyászoló család

4335618

Megemlékezés

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a néhai nagyajtai nyugdíjas tanítónőre,

TAKÓ GABRIELLÁRA ­halálának negyedik év­fordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Hozzátartozói: fia, leánya, unokái és dédunokái

4335606

Akik bennünk élnek, nem halnak meg, / Csak átköltöznek a szívünkbe, és ott élnek tovább. Fájó szívvel de örök szeretettel emlékezünk

id. MITITELU ISTVÁNRA ­halálának második év­fordulóján.

Özvegye, lánya, fia

és azok családjai

4335612

Búcsú nélkül távoztál, mint a hulló falevél, amely vissza többé soha nem tér. Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökre ott maradsz. Minden évben eljön a nap, mely számunkra fájó emlék marad. Nélküled múlnak el az évek, feledni sosem fogunk téged. Fájó szívvel emlékezünk

a baróti

ZELCH ERVIN KÁROLYRA halálának harmadik évfordulóján. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott.

Szerettei

4335616