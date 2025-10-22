Elhalálozás
Szívünk legnagyobb fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett nagynéni, rokon, barát, ismerős, a sepsiszentgyörgyi
KÓNYA IBOLYA
80 éves korában 2025. október 20-án hirtelen elhunyt.
Temetése október 23-án, csütörtökön 13 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a vártemplomi református
ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökre ott maradsz.
A gyászoló család
110492
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a pürkereci születésű sepsiszentgyörgyi
id. PIROSKA ISTVÁN,
az IMASA volt alkalmazottja
életének 86. évében rövid betegség után elhunyt.
Temetése 2025. október 23-án, csütörtökön 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1120495
Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik VERESS ILONA (Ica) temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és a nehéz percekben mellettünk voltak. Külön köszönet a
Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház intenzív terápiás osztálya teljes munkaközösségének.
A gyászoló család
4335618
Megemlékezés
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a néhai nagyajtai nyugdíjas tanítónőre,
TAKÓ GABRIELLÁRA halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Hozzátartozói: fia, leánya, unokái és dédunokái
4335606
Akik bennünk élnek, nem halnak meg, / Csak átköltöznek a szívünkbe, és ott élnek tovább. Fájó szívvel de örök szeretettel emlékezünk
id. MITITELU ISTVÁNRA halálának második évfordulóján.
Özvegye, lánya, fia
és azok családjai
4335612
Búcsú nélkül távoztál, mint a hulló falevél, amely vissza többé soha nem tér. Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökre ott maradsz. Minden évben eljön a nap, mely számunkra fájó emlék marad. Nélküled múlnak el az évek, feledni sosem fogunk téged. Fájó szívvel emlékezünk
a baróti
ZELCH ERVIN KÁROLYRA halálának harmadik évfordulóján. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott.
Szerettei
4335616