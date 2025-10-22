Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. október 22., szerda, Elhalálozás

Elhalálozás

Szívünk legnagyobb fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett nagynéni, rokon, barát, ismerős, a sepsiszentgyörgyi
KÓNYA IBOLYA
80 éves korában 2025. október 20-án hirtelen elhunyt.
Temetése október 23-án, csütörtökön 13 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a vártemplomi református 
ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökre ott maradsz.
A gyászoló család
110492

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a pürkereci születésű sepsiszentgyörgyi
id. PIROSKA ISTVÁN,
az IMASA volt alkalmazottja
életének 86. évében rövid betegség után elhunyt.
Temetése 2025. október 23-án, csütörtökön 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1120495

 

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik VERESS ILONA (Ica) temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és a nehéz percekben mellettünk voltak. Külön köszönet a 
Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház intenzív te­rápiás osztálya teljes munkaközösségének.
A gyászoló család
4335618

 

Megemlékezés

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a néhai nagyajtai nyugdíjas tanítónőre,
TAKÓ GABRIELLÁRA ­halálának negyedik év­fordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Hozzátartozói: fia, leánya, unokái és dédunokái
4335606

Akik bennünk élnek, nem halnak meg, / Csak átköltöznek a szívünkbe, és ott élnek tovább. Fájó szívvel de örök szeretettel emlékezünk
id. MITITELU ISTVÁNRA ­halálának második év­fordulóján.
Özvegye, lánya, fia 
és azok családjai
4335612

Búcsú nélkül távoztál, mint a hulló falevél, amely vissza többé soha nem tér. Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökre ott maradsz. Minden évben eljön a nap, mely számunkra fájó emlék marad. Nélküled múlnak el az évek, feledni sosem fogunk téged. Fájó szívvel emlékezünk
a baróti
ZELCH ERVIN KÁROLYRA halálának harmadik évfordulóján. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott.
Szerettei
4335616

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-22 00:00 Cikk megjelenítése: 331 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 1130
szavazógép
2025-10-20: Életmód - :

Az intim egészség új dimenziója: a játékszerek népszerűségének okai /X/

Az elmúlt években jelentős változás ment végbe az intim higiénia és az élvezetek terén a tudatosság és nyitottság oldaláról. Egyre többen ismerik fel, hogy az önkielégítés nem csupán az elégedettség érzését szolgálja, de pozitív hatással lehet a mentális és érzelmi egészségre is.
2025-10-22: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Székelyföld Napok
Október 25-ig zajlanak három megyében a rendezvények. A Kovászna megyei programok:
MA: Vargyasi Levente és T. Bányai Péter Keserédes című dokumentumfilmjének vetítése 19 órától Árkoson az unitárius imateremben. ♦ A csíkszeredai Hargita Székely Néptáncszínház Toldi című műsorát adja elő 19 órától Kovásznán a Művelődési Központban. A belépés díjtalan.
rel="noreferrer"