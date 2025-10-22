Székelyföld Napok Október 25-ig zajlanak három megyében a rendezvények. A Kovászna megyei programok: MA: Vargyasi Levente és T. Bányai Péter Keserédes című dokumentumfilmjének vetítése 19 órától Árkoson az unitárius imateremben. ♦ A csíkszeredai Hargita Székely Néptáncszínház Toldi című műsorát adja elő 19 órától Kovásznán a Művelődési Központban. A belépés díjtalan.

CSÜTÖRTÖKÖN: a Háromszék Táncszínház Napszentület című előadása 19 órától Baróton a Művelődési Házban.

Részletek a szekelyfoldnapok.ro oldalon.

’56-os megemlékezések Háromszéken

SEPSISZENTGYÖRGY. Október 20–24. között a Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emlékházában 10–16 óráig ingyenes tárlatvezetést szerveznek diákcsoportok számára, amelyre előzetesen Török Józsefnél lehet jelentkezni a 0726 237 944-es telefonszámon. ♦ Október 23-án, csütörtökön: 12.30 órától koszorúk elhelyezése a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának homlokzatán található Gloria Victis-táblánál, Aranyosi Ervin Október 23. című versét elmondja Koncz Dorka cserkész (14. sz. Dr. Kovács Sándor Cserkészcsapat); 13 órától koszorúzás Szalay Attila 1956-os mártír Csíki utcai emléktáblájánál; 18 órától ünnepi műsor az ’56-os emlékparkban: Vörösmarty Mihály – Egressy Béni Szózat c. alkotását énekli a Cantus Firmus Vegyes Kar és a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda, karvezető: Jakab Árpád; felszólal Kondor Ágota, az RMDSZ Kovászna megyei szenátora; a Plugor Sándor Művészeti Líceum műsora: Kájoni János gyűjtéséből az Igazságszerető, valamint egy gyergyói archaikus népdal, a Ha folyóvíz volnék című éneket előadja Dobolyi-Szekeres Mátyás Attila, VI. B osztályos tanuló, felkészítő tanár: Dobolyi-Szekeres Bernadette; felszólal Fodor Tamás, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja; Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét előadja Hatos Katalin, XII. A osztályos tanuló, felkészítő tanár: Tulit Éva; felszólal Török József, a Volt Politikai Foglyok Szövetsége Kovászna megyei szervezetének elnöke; áldást mond Dénes Előd református esperes; a Cantus Firmus Vegyes Kar és a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda előadja Kölcsey Ferenc – Erkel Ferenc Magyar himnuszát, Csanády György – Mihálik Kálmán Székely himnuszát, karvezető: Jakab Árpád; koszorúzás; fáklyás felvonulás az Erzsébet parkba, a kommunista diktatúra áldozatainak emlékére felállított kopjafához, közreműködik a 14. sz. Dr. Kovács Sándor Cserkészcsapat; 19.20–19.40-ig ünnepi műsor az Erzsébet parkban felállított emlékműnél: a Vox Humana Kamarakórus előadásában Bartók Béla: Én Istenem, jó Istenem, Vavrinecz Béla: Az Andocsi Máriához – karvezető: Szilágyi Zsolt; áldást mond Zelenák József evangélikus esperes; koszorúzás.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Október 23-án 13 órától tisztelgés az ’56-os szabadságharc hősei előtt a református temetőben a kopjafáknál – közreműködnek a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium diákjai; 18.30-tól fáklyás felvonulás – találkozó a Gábor Áron-szobornál; 19 órától ünnepi megemlékezés a Vigadó Művelődési Központban – közreműködnek a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium diákjai. Az ünnepség koszorúzásokkal ér véget.

BARÓT. Október 23-án 13 órakor a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum és a Gaál Mózes Általános Iskola közös udvarán a Jan Palach, Bauer Sándor és Moyses Márton mártírok emlékművénél, illetve a négy baróti diákforradalmár: Bíró Benjámin, Józsa Árpád Csaba, Kovács János és Moyses Márton emléktáblájánál emlékeznek, koszorúznak a baróti iskolák diákjai és tanárai, illetve az erdővidéki emlékezők. 14 órától a Petőfi Sándor (Híd) utcai 1956-os emlékműnél folytatódik a eseménysorozat, ahová az iskolai ünnepség résztvevői gyalogosan vonulnak át. A megemlékezés keretében énekek, szavalatok és ünnepi beszédek hangzanak el. Szónokok: Benedek-Huszár János polgármester és Gál Károly parlamenti képviselő. Az esemény László-Benczédi Zsófia baróti unitárius lelkész áldásával, koszorúzással, illetve himnuszaink éneklésével zárul. 19 órától a baróti művelődési házban a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncszínház bemutatja a Napszentület című, életről és halálról szóló misztikus táncjátékát. Az előadás része a XVI. Székelyföld Napok rendezvénysorozatnak, a belépés ingyenes.

Székelyföld autonómiájának napja

Sepsiszentgyörgyön október 26-án, vasárnap 17.30-tól őrtűz gyúl az Orotványon, a Liba csárda fölött a Szemerja-Görgő Egyesített Közbirtokosság jóvoltából. Beszédet mond Bedő Zoltán újságíró, igét hirdet Vidám Lívia unitárius lelkipásztor, közreműködik Ferencz Csaba, házigazda Gazda Zoltán. A rendezvényen elhangzik az esemény kiáltványa.

Zene

RENDKÍVÜLI ZONGORAKONCERT. 23-án, csütörtökön 19 órától rendkívüli zongorakoncertre hívja az érdeklődőket Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központ. Fellép Sabina Oprea, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia zongora szakos tanára. Jegyeket előre is meg lehet vásárolni az Olt utca 6. szám alatt naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 30 lej.

HANGVERSENYÉVAD. A Geor­gius Kamarazenekar és a Csíki Kamarazenekar közös hangversenye nyitja a 2025–2026-os sepsiszentgyörgyi hangversenyévadot 23-án, csütörtökön 20 órától a Tamási Áron Színház nagytermében. A két kamarazenekar közös produkció­ja az 1956-os forradalom hősei előtt tiszteleg. A nyitó hangversenyre jegyeket vásárolni a városi kulturális szervezőirodában lehet, egy jegy ára 40, illetve 20 lej.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Október 24-én, pénteken 18 órától bemutatót tart a sepsiszentgyörgyi bábszínház. A Csodaszarvas című elő­adás a Cimborák Bábszínház és a Fabók Mancsi Bábszínháza koprodukciója, rendezte: Fabók Mariann. Jegyár: 10 lej/fő. Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél. E-mail: kozonsegcimborak@gmail.com.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától A Nap utcai fiúk (magyar filmdráma), 16.30-tól A hupikék törpikék (magyarul beszélő), 18 órától Többesélyes szerelem (magyarul beszélő), 18.15-től Tejfogak (román–francia–dán–görög–bolgár filmdráma), 20.15-től Jó szerencse (magyarul beszélő) és Vadászat után (magyarul beszélő). Diákcsoportok számára A Nap utcai fiúk (2007) magyar filmdráma vetítése ma és 24-én 16 órától ingyenes, előzetesen Lázár-Prezsmer Endrénél lehet jelentkezni a 0742 769 628-as telefonszámon.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval, 7.05-től ima a hivatásokért, 7.30-tól imalánc a békéért, 8 órától szentmise, 8.50-től A hét plénániája, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi ima­óra. Honlap: mariaradio.ro.

Mozgó délután Kézdivásárhelyen

A Zöld Nap Egyesület partnerségben az önkormányzat sportirodájával ma 16–18 óráig megszervezi az idei negyedik Mozgó délutánt a Kicsid Gábor Sportcsarnokban. A rendezvény célja felhívni a figyelmet az egészséges életmódra és az egészségmegőrzésre, amit a mozgás népszerűsítésén túl számos kísérő programmal igyekeznek elősegíteni. Az érdeklődőknek lehetőségük lesz asztaliteniszezni, szaladni, ugrókötelezni, táncolni, amőbázni, sakkozni Perdi Róberttel, betekintést nyerhetnek a malmozásba is. A programok zárómomentumaként 17 órától Pocsai András László, a Pro Pec­tus Egyesület önkéntese a Latin workout világába kalauzolja el a résztvevőket. Bővebben a zoldnap.info-n.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

ÁRAMSZÜNET. Ma 12-től 15.30 óráig Bölönben, Bölönpatakon és Nagyajtán; 9–16.30-ig Köpecen és Köpecbányán; 23-án 9–16 óráig Sepsibodokon és Zalánban szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Kézdiszárazpatakon és Kézdikőváron, csütörtökön Torján, pénteken Futásfalván és Torján. Honlap: tega.ro.

HUMORPINCE. Az 1956-os megemlékezések miatt a mai Humorpince elmarad, találkozó két hét múlva.