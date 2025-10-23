A sajtónak a parlamentben nyilatkozó politikus elmondta, hogy a hétfőn alkotmányellenesnek nyilvánított törvénytervezetet a miniszterelnök kabinetjében dolgozták ki, majd továbbították az igazságügyi és a munkaügyi minisztériumnak. Az utóbbi minisztérium augusztus 22-én a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácshoz (CSM) fordult véleményezésért. „Néhányan úgy érezték, hogy elegendő volt 10 napot várni a véleményezésre. És lám, az alkotmánybíróság kimondta, hogy 30 napot kell várni” – jelentette ki azokra az indokokra utalva, amelyek alapján az alkotmánybíróság alkotmánysértőnek ítélte a tervezetet.

Sorin Grindeanu azt is elmondta a sajtónak, egy olyan munkacsoportra bízná az alkotmányellenessé nyilvánított jogszabályjavaslat új változatának kidolgozását, amelybe meghívnák a párbeszéd hiányára panaszkodó bírák és ügyészek képviselőit is. „Az igazságszolgáltatási rendszerünket (...) partnernek kell tekintenünk, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldást ezeknek a különnyugdíjaknak a megszüntetésére és a többi európai országéhoz igazított, tisztességes nyugdíjkorhatárra” – magyarázta. Mint mondta, a kormánypártok vezetőinek ülésén sürgette ennek a munkacsoportnak a létrehozását, amire a koalíciós partnerek válasza csak „egy adag önteltség” volt. Emlékeztetett arra, hogy a kormány nem vette figyelembe a kompromisszumokat javasló Nicuşor Dan államfő véleményét sem a bírák és ügyészek nyugdíjazásáról szóló tervezet kidolgozásakor. Közölte azt is, hogy „forrásai szerint” az alkotmánybíráknak nem csak formai, hanem tartalmi kifogásaik is voltak a jogszabályjavaslattal kapcsolatban, így a jelenlegi változata a formai hibák kiküszöbölése után sem fogja kiállni az alkotmányosság próbáját. „A tervezetet ezért nulláról kell kezdeni. Ezt úgy lehet megtenni, hogy kiküszöböljük azokat a hibákat, amelyeket a kormány az első beterjesztéskor (...) elkövetett. Az egyik hiba pedig (...) a párbeszéd hiánya volt” – mondta a PSD ügyvivő elnöke.

Eközben a PSD képviselője, Marius Budăi Facebook-oldalán tegnap közzétett bejegyzésében azt írta, Ilie Bolojan kormányfő tudta, hogy az alkotmánybíróság el fogja utasítani a bírák és ügyészek nyugdíjazásáról szóló törvénytervezetet. Állítását azzal támasztotta alá, hogy az igazságügyi minisztérium és a Törvényhozói Tanács hivatalos dokumentumai is jelezték azokat a problémákat, amelyek miatt végül a jogszabályjavaslat elbukott az alkotmánybíróságon. „Most már értjük, miért utasította el a miniszterelnök a PSD-nek azt a javaslatát, hogy a kormány hozzon létre egy alkotmányjogi szakértőkből álló munkacsoportot a törvénytervezet kidolgozására” – írta Budăi, akik azzal vádolta Ilie Bolojant, hogy csak a közvélemény félrevezetését szolgálta a „reformosdija” és a lemondással való fenyegetőzése.

Másfelől Raluca Turcan, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselője azt vetette fel, érdekes lenne megtudni, honnan veszi Sorin Grindeanu, hogy az alkotmánybíróság tartalmi okok miatt is elutasította volna a bírák és ügyészek nyugdíjazásáról szóló törvénytervezetet. Turcan a Facebook-oldalán tegnap közzétett bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a hétfői határozatáról szóló közleményében az alkotmánybíróság nem tért ki a tartalmi kifogásokra, és az alkotmánybírák nem előlegezhetik meg álláspontjukat a testületi döntés közzététele előtt. „Vajon honnan szerezhette Grindeanu az információit? Közvetlenül a PSD által kinevezett alkotmánybíráktól, akik a reformok kerékkötői? Egy volt PSD-s miniszterelnök magabiztos nyilatkozata az alkotmánybíróság döntéseiről azt mutatja meg, hogy milyen mélyreható befolyása van a rendszerre a PSD-nek” – írta Turcan.

Szerinte képmutatás a PSD részéről „felelősséget” emlegetni egy olyan reformmal kapcsolatban, amelyet saját emberei ásnak alá. „Az igazságszolgáltatás mindenekelőtt a jogon, az adófizetők iránti tiszteleten és a méltányosság elvén alapul. Még egyszerűbben: Sorin Grindeanunak meg kellene magyaráznia, miként lehetséges az, hogy minden alkalommal, amikor felmerül egy kiváltságokat érintő reform, a rendszerből rendre kiszivárognak olyan hangok, amelyek már születésük előtt halottnak nyilvánítják a kezdeményezést” – közölte a képviselő.