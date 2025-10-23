Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Biztosítás rollerre is

2025. október 23., csütörtök, Belföld

Elfogadta tegnap a képviselőház döntő házként azt a törvénytervezetet, amely kötelezővé teszi a gépjármű-felelősségbiztosítást az elektromos kerékpárok és rollerek esetében is.

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

A jogszabályjavaslat a 2021/2118-as európai uniós irányelvet ülteti át a romániai jogrendbe, módosítva a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások rendszerét. A törvénytervezetet a kormány által jóváhagyott változatban fogadta el a képviselőház. A jogszabályjavaslatot első házként tárgyaló szenátus módosításait elvetették, mint ahogy a képviselők módosító javaslatait is.

