Elutasított indítvány

2025. október 23., csütörtök, Belföld

Elutasította tegnapi ülésén a képviselőház a Florin Barbu mezőgazdasági miniszter elleni egyszerű indítványt. Az indítvány 92 támogató és 187 ellenszavazatot kapott, három képviselő tartózkodott a szavazáson, egy pedig nem szavazott.

    Fotó: Mihai Poziumski / Agerpres

A „Ki hazugságot vet, szégyent arat – segélykiáltás a román mezőgazdaság megmentéséért” címet viselő egyszerű indítványt a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) törvényhozói nyújtották be a parlamentbe múlt héten, a dokumentumot hétfői ülésén vitatta meg az alsóház. A kezdeményezést csak a SOS Románia és a Fiatal Emberek Pártjának (POT) képviselői támogatták, a koalíciós pártok bírálták az indítványt.

Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-23 08:00
