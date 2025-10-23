Elutasított indítvány

Elutasította tegnapi ülésén a képviselőház a Florin Barbu mezőgazdasági miniszter elleni egyszerű indítványt. Az indítvány 92 támogató és 187 ellenszavazatot kapott, három képviselő tartózkodott a szavazáson, egy pedig nem szavazott.

A „Ki hazugságot vet, szégyent arat – segélykiáltás a román mezőgazdaság megmentéséért” címet viselő egyszerű indítványt a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) törvényhozói nyújtották be a parlamentbe múlt héten, a dokumentumot hétfői ülésén vitatta meg az alsóház. A kezdeményezést csak a SOS Románia és a Fiatal Emberek Pártjának (POT) képviselői támogatták, a koalíciós pártok bírálták az indítványt.