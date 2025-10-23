Földrengés Vranceaban

Következő írásunk

Donald Trump két napon belül ígért döntést a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett találkozót illetően – az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt kedd este újságírói kérdésre. Sem az orosz, sem az amerikai elnök nem akarja, hogy találkozójuk időfecsérlés legyen, a csúcsot alaposan elő kell készíteni – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője tegnap újságíróknak.