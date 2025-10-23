Földrengés Vranceaban

A Richter-skála szerint 4,2-es erősségű földrengés történt tegnap 10 óra 23 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A szeizmikus mozgás 90,1 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 40 kilométerre volt Focşani-tól, 71 kilométerre Sepsiszentgyörgytől, 77 kilométerre Buzăutól és 87 kilométerre Brassótól. Októberben eddig 22 földrengés volt Romániában, erősségük a Richter-skála szerint 2 és 4,2 között váltakozott. Az idei év legnagyobb, 4,4-es erősségű földrengéseit Buzău megyében regisztrálták február 13-án, illetve Vrancea megyében május 11-én. A múlt év legnagyobb, 5,4-es erősségű romániai földrengése szeptember 16-án következett be Buzău megyében.