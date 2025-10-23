Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Földrengés Vranceaban

2025. október 23., csütörtök, Belföld

A Richter-skála szerint 4,2-es erősségű földrengés történt tegnap 10 óra 23 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

  • Fotó: Facebook / INCDFP
    Fotó: Facebook / INCDFP

A szeizmikus mozgás 90,1 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 40 kilométerre volt Focşani-tól, 71 kilométerre Sepsiszentgyörgytől, 77 kilométerre Buzăutól és 87 kilométerre Brassótól. Októberben eddig 22 földrengés volt Romániában, erősségük a Richter-skála szerint 2 és 4,2 között váltakozott. Az idei év legnagyobb, 4,4-es erősségű földrengéseit Buzău megyében regisztrálták február 13-án, illetve Vrancea megyében május 11-én. A múlt év legnagyobb, 5,4-es erősségű romániai földrengése szeptember 16-án következett be Buzău megyében. 

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-23 08:00 Cikk megjelenítése: 307 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 1157
szavazógép
2025-10-23: Belföld - :

Elutasított indítvány

Elutasította tegnapi ülésén a képviselőház a Florin Barbu mezőgazdasági miniszter elleni egyszerű indítványt. Az indítvány 92 támogató és 187 ellenszavazatot kapott, három képviselő tartózkodott a szavazáson, egy pedig nem szavazott.
2025-10-23: Világfigyelő - :

Levegőben a budapesti békecsúcs

Donald Trump két napon belül ígért döntést a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett találkozót illetően – az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt kedd este újságírói kérdésre. Sem az orosz, sem az amerikai elnök nem akarja, hogy találkozójuk időfecsérlés legyen, a csúcsot alaposan elő kell készíteni – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője tegnap újságíróknak.
rel="noreferrer"