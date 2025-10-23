Lelövik az orosz drónokat

Moşteanu megerősítette, hogy a keddről szerdára virradó éjszaka is megközelítették az országhatárt orosz harci drónok, mire a román légierő, valamint a Romániában légi rendészeti szolgálatot teljesítő német légierő gépei is felszálltak, és engedélyük volt a drónok lelövésére, ha megsértik a román légteret. A védelmi minisztérium tegnap reggel közölte, hogy nem hatoltak be Románia légterébe azok a harci drónok, amelyekkel Oroszország megtámadta az éjszaka folyamán a határhoz közeli ukrán településeket.