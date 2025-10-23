Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Lelövik az orosz drónokat

2025. október 23., csütörtök, Belföld

A román hatóságok le fogják lőni az ország légterét megsértő orosz drónokat – jelentette ki tegnap Ionuţ Moşteanu védelmi miniszter.

  • Ionuț Moșteanu. Fotó: Mihai Poziumski / Agerpres
Moşteanu megerősítette, hogy a keddről szerdára virradó éjszaka is megközelítették az országhatárt orosz harci drónok, mire a román légierő, valamint a Romániában légi rendészeti szolgálatot teljesítő német légierő gépei is felszálltak, és engedélyük volt a drónok lelövésére, ha megsértik a román légteret. A védelmi minisztérium tegnap reggel közölte, hogy nem hatoltak be Románia légterébe azok a harci drónok, amelyekkel Oroszország megtámadta az éjszaka folyamán a határhoz közeli ukrán településeket.

