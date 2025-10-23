Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Szivárgás okozhatta a robbanást

2025. október 23., csütörtök, Belföld

A nyomozók fő hipotézise az, hogy egy gázcsőrepedés miatti szivárgás okozott robbanást a Rahovei lakótelepi tömbházban – jelentette ki tegnap a bukaresti rendőrség bűnügyi osztályának vezetője.

  • Fotó: Silviu Matei / Agerpres
    Fotó: Silviu Matei / Agerpres

Cristian Gheorghe egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy a helyszíni vizsgálat valószínűleg még egy-két hétig fog tartani. Biztosította a közvéleményt arról, hogy egyelőre semmilyen jel nem utal idegenkezűségre. Közölte, hogy a nyomozók a föld alatti gázvezetéken egy repedést, mellette pedig egy elektromos kábelt találtak, amelyeket a petrozsényi INSEMEX szakemberei fognak megvizsgálni. Nekik kell majd választ adniuk arra, hogy egy rövidzárlat okozta-e a gázvezeték sérülését. Cristian Gheorghe hangsúlyozta, hogy a robbanás pillanatában a tömbházban szünetelt a gázszolgáltatás. „Mi megtaláltuk a gázszivárgás helyét. Most azt vizsgáljuk, hogyan jutott fel a gáz az emeletekre” – magyarázta. A múlt pénteki bukaresti tömbházrobbanásban három ember életét vesztette, húszan pedig megsérültek, közülük 15-en kerültek kórházba. A legsúlyosabb sebesültet Ausztriában kezelték, Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter tegnapi közlése szerint a páciens túl van az életveszélyen, szombaton Romániába szállítják, az egyik fővárosi kórház plasztikai sebészeti osztályán folytatják a kezelését.

