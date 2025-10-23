Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Halálos munkabaleset Sepsiszentgyörgyön

2025. október 23., csütörtök, Közélet

Életét veszítette egy férfi csütörtök délben Sepsiszentgyörgyön, miközben egy tanintézménynél dolgozott és lezuhant a magasból.

  Fotó: Nagy D. István
    Fotó: Nagy D. István

A megyei rendőrség tájékoztatása szerint az 54 éves férfi egy állványról ereszkedett le, amikor elveszítette egyensúlyát, majd körülbelül négy méter magasról lezuhant. A történtek kapcsán Farkas István Levente, a megyei munkafelügyelőség vezetője lapunk érdeklődésére elmondta, a férfi a Váradi József Általános Iskolánál végzett munkálatokat egy külsős cég alkalmazottjaként, foglalkoztatója nem az iskola felújítását végző építkezési vállalat. A baleset az iskola egyik olyan részén történt, ahol a munkálatokat már befejezte az építő – magyarázta. Hozzáfűzte, a történtek körülményeit továbbra is vizsgálják. A rendőrség közölte, az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés, illetve a munkavédelmi és biztonsági előírások be nem tartása miatt indult nyomozás. (dvk)

