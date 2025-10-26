Az első félidőben a háromszéki alakulat mezőnyfölényben játszott, azonban először csak negyedóra elteltével veszélyeztetett, ekkor Dimitri Oberlin fordulatból leadott lövése elkerülte a jobb alsó sarkot. Nem sokkal később Fábio Vianna szabadrúgása után Daniel Vîrtej továbbított mellé, majd a 35. percben Cosmin Matei senkitől sem zavartatva tévesztett célt. A házigazdák a szünet előtt megérdemelten szereztek vezetést, a ráadásban Vianna szögletét követően Vîrtej fejelt Matei irányába, aki 15 méterről nem hibázott (1–0). A második felvonásban kiegyenlítettebbé vált a találkozó, bár a székelyföldi együttes így is növelhette volna előnyét, viszont Bogdan Oteliță közelről pontatlan volt, aztán Ignacio Heras kísérletét Raul Avram szögletre tolta. A vendégek is kezdtek magukra találni, ezáltal egyre bátrabban futballoztak, ennek köszönhetően az 53. percben Rafael Tavares került helyzetbe, ellenben a Sepsi OSK hálóőre védett. A piros-fehér mezesek ráfáztak a visszafogott teljesítményre, a 78. percben Mario Salka vágta előre a labdát, amelyre rossz ütemben rontott ki a kapuból Bogdan Ungureanu, ezt kihasználva Michael Effiom 16 méterről a hálóba emelt (1–1). A sepsiszentgyörgyi gárda a hajrában és a hosszabbításban is eldönthette volna az összecsapást, ám Mavis Tchibota kihagyott egy közeli lehetőséget, míg Alin Dobrosavlevici fejese fölé szállt. A lefújás után a csalódott hazai szurkolók nemtetszésüknek adtak hangot, jelezve a labdarúgóknak és a szakmai stábnak, hogy nem elégedettek a mutatott játékkal.

Labdarúgás, 2. Liga, alapszakasz, 11. forduló: Sepsi OSK–Gloria Beszterce 1–1 (1–0).

Sepsiszentgyörgy, Sepsi Duna Aréna, 2146 néző. Vezette: Dragoș Nicolae Lunca (Kolozsvár). Sepsi OSK: Ungureanu – Oteliță, Vianna (Dobrosavlevici, 67.), Vîrtej, Techereș, Sigér, Păun (Ghimfus, 85.), Matei (Skorup, 68.), Heras, Oberlin (Cmiljanić, 62.), Nešković (Tchibota, 62.). Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Beszterce: Avram – Burdeț, Cavar (Cristea, 46.), Vișinar, Salka, Chindriș, Tavares, Chiorean (Maapia, 68.), Șofroni (Bodescu, 40.), Alexandru (Effiom, 46.), Mensah (Ieșeanu, 88.). Vezetőedző: Nicolae Grigore. Gólszerzők: Matei (45+2.), illetve Effiom (78.). Sárga lap: Păun (74.), illetve Tavares (81.), Salka (90+7.).

További eredmények, 11. forduló: Concordia Chiajna–FC Metalul Buzău 1–2, CS Dinamo Bukarest–CS Tunari 3–1, Resicabányai CSM–Jászvásári Poli 0–1, Marosvásárhelyi ASA–CSM Slatina 3–2, Vajdahunyadi Corvinul–FC Bacău 2–0, Sellenberki SK–Ceahlăul Piatra Neamț 3–1, Szatmárnémeti Olimpia–Bukaresti Steaua 1–4, Újszentesi SK–FC Câmpulung Muscel 0–0, Chindia Târgoviște–FC Voluntari 0–2.

A táblázat:

1. Vajdahunyad 9 2 0 20–7 29

2. Marosvásárhely 7 2 2 26–13 23

3. Steaua 7 2 2 23–16 23

4. Nagyvárad 7 1 2 22–11 22

5. Voluntari 6 4 1 15–9 22

6. Târgovişte 6 2 3 21–10 20

7. Sepsi OSK 6 2 3 12–9 20

8. Resicabánya 6 1 4 22–13 19

9. Buzău 6 1 4 19–12 19

10. Jászvásár 5 3 3 12–9 18

11. Chiajna 5 2 4 21–12 17

12. Afumaţi 4 2 4 13–11 14

13. Slatina 3 3 5 12–14 12

14. Dinamo 2 5 4 10–14 11

15. Beszterce 2 4 5 11–19 10

16. Bacău 2 3 6 10–18 9

17. Piatra Neamţ 3 2 6 10–22 9

18. Sellenberk 2 2 7 17–20 8

19. Újszentes 2 2 7 15–24 8

20. Câmpulung 2 2 7 8–25 8

21. Tunari 1 4 6 12–22 7

22. Szatmárnémeti 1 1 9 10–31 4

Ovidiu Burcă legénységére a folytatásban két idegenbeli mérkőzés vár: kedden 16 órától az FK Csíkszereda otthonában lépnek pályára a Román Kupa csoportkörében, majd november 4-én 17 órától az FC Voluntari vendégeként játszanak az Anghel Iordănescu Stadionban a másodosztályú bajnokság 12. fordulójában.