Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága

halottunk, az uzoni

id. PÁL FERENC

temetésén részt vettek, ­sírjára virágot helyeztek

és a nehéz pillanatokban

mellettünk álltak.

Gyászoló szerettei

4335645

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi születésű BÁLINT SZABOLCS

ATTILÁRA halálának 5. évfordulóján, aki örök álmát alussza a miklósvári temetőben. ­Nyugodjon békében! Köszönet mindazoknak, akik virágot helyeztek sírjára.

A gyászoló család

1120510

Kegyelettel, szívünk mély fájdalmával emlékezünk drága jó szüleinkre, a futásfalvi BARDOCZ GÁBORRA és BARDOCZ MATILDRA. ­Nyugodjanak békében.

Gyermekeik és azok családja

1120509

Áldott emlékét szívünkbe zárva emlékezünk a sepsiszentgyörgyi id. TOMPA BÉLÁRA halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335643

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad, s a te tested már pihen a föld alatt. Fájó szívvel emlékezünk

a futásfalvi születésű ­sepsiszentgyörgyi

GYÖRGYJAKAB ANDORRA halálának 16. évfordulóján. Nyugalmad legyen csendes.

Özvegye, gyermekei

és azok családja

1120508

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk SÁRIG GIZELLÁRA

halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen ­csendes, emléke áldott.

Lányai

4335592

„Ha emlegettek, köztetek leszek, / ha imádkoztok, veletek vagyok, / ha rám gondoltok, mosolyogjatok, / emlékem így áldás lesz rajtatok.” (Reményik Sándor)

Fájó szívvel emlékezünk a maksai születésű sepsiszentgyörgyi

GAJDÓ DÁVIDRA

halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen ­csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335619