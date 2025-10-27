Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. október 27., hétfő

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága 
halottunk, az uzoni
id. PÁL FERENC
temetésén részt vettek, ­sírjára virágot helyeztek
és a nehéz pillanatokban 
mellettünk álltak.
Gyászoló szerettei
Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi születésű BÁLINT SZABOLCS 
ATTILÁRA halálának 5. évfordulóján, aki örök álmát alussza a miklósvári temetőben. ­Nyugodjon békében! Köszönet mindazoknak, akik virágot helyeztek sírjára.
A gyászoló család
Kegyelettel, szívünk mély fájdalmával emlékezünk drága jó szüleinkre, a futásfalvi BARDOCZ GÁBORRA és BARDOCZ MATILDRA. ­Nyugodjanak békében.
Gyermekeik és azok családja
Áldott emlékét szívünkbe zárva emlékezünk a sepsiszentgyörgyi id. TOMPA BÉLÁRA halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad, s a te tested már pihen a föld alatt. Fájó szívvel emlékezünk
a futásfalvi születésű ­sepsiszentgyörgyi
GYÖRGYJAKAB ANDORRA halálának 16. évfordulóján. Nyugalmad legyen csendes.
Özvegye, gyermekei 
és azok családja
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk SÁRIG GIZELLÁRA
halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen ­csendes, emléke áldott.
Lányai
„Ha emlegettek, köztetek leszek, / ha imádkoztok, veletek vagyok, / ha rám gondoltok, mosolyogjatok, / emlékem így áldás lesz rajtatok.” (Reményik Sándor) 
Fájó szívvel emlékezünk a maksai születésű sepsiszentgyörgyi
GAJDÓ DÁVIDRA
halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen ­csendes, emléke áldott.
Szerettei
2025-10-26: Sport - Miska Brigitta:

Pontokat vesztett az újonc ellen a Sepsi OSK (Labdarúgás, 2. Liga)

A második félidőben visszafogott teljesítménnyel előrukkoló sepsiszentgyörgyi csapat szombaton hazai pályán meglepetésre csak döntetlent játszott az újonc Gloria Beszterce ellen a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában. A piros-fehér mezesek fontos pontokat hullajtottak, ám így is a hetedik helyre léptek a táblázatban.
2025-10-27: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Előadás Sepsiszentgyörgyön
Todorovits Rea író, közösségépítő, a Glamour rendszeres szerzője és elismert előadó Mindig van tovább – Kiút a krí­zisből című előadását hozza el Sepsiszentgyörgyre ma 19 órától az unitárius remplomba a MUKKK Ifjúsági és Kulturális Egyesület szervezésében. A
