Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága
halottunk, az uzoni
id. PÁL FERENC
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek
és a nehéz pillanatokban
mellettünk álltak.
Gyászoló szerettei
4335645
Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi születésű BÁLINT SZABOLCS
ATTILÁRA halálának 5. évfordulóján, aki örök álmát alussza a miklósvári temetőben. Nyugodjon békében! Köszönet mindazoknak, akik virágot helyeztek sírjára.
A gyászoló család
1120510
Kegyelettel, szívünk mély fájdalmával emlékezünk drága jó szüleinkre, a futásfalvi BARDOCZ GÁBORRA és BARDOCZ MATILDRA. Nyugodjanak békében.
Gyermekeik és azok családja
1120509
Áldott emlékét szívünkbe zárva emlékezünk a sepsiszentgyörgyi id. TOMPA BÉLÁRA halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335643
Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad, s a te tested már pihen a föld alatt. Fájó szívvel emlékezünk
a futásfalvi születésű sepsiszentgyörgyi
GYÖRGYJAKAB ANDORRA halálának 16. évfordulóján. Nyugalmad legyen csendes.
Özvegye, gyermekei
és azok családja
1120508
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk SÁRIG GIZELLÁRA
halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Lányai
4335592
„Ha emlegettek, köztetek leszek, / ha imádkoztok, veletek vagyok, / ha rám gondoltok, mosolyogjatok, / emlékem így áldás lesz rajtatok.” (Reményik Sándor)
Fájó szívvel emlékezünk a maksai születésű sepsiszentgyörgyi
GAJDÓ DÁVIDRA
halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335619