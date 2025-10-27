Amerikai magyarok élete, a magyar gyökerekhez való ragaszkodásuk története elevenedik meg Antal-Ferencz Ildikó újságíró Magyarnak lenni Amerikában című interjúkötetei­nek bemutatója során, amelynek a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár ad otthont október 28-án 18 órától.

Brassóban született, de hároméves korában családja Sepsiszentgyörgyre költözött, így ő magyar nyelvi környezetben nőhetett fel. „Ez gyermekként teljesen természetes volt számomra, csak később, utólag értékeltem, miután elkerültem otthonról. Először érettségi után budapesti egyetemre, aztán ott maradtam dolgozni, ott alapítottam családot, majd három évvel ezelőtt Amerikába” – mesél magáról a szerző.

Antal-Ferencz Ildikó szabadúszó újságíró, blogger azt mondja, tulajdonképpen csak később, viszonylag sűrűn hazalátogató egyetemistaként fedezte fel a korosztályát, a város fiatal közösségét és kulturális értékeit. Ezzel együtt tizenöt meghatározó évet köszönhet Sepsiszentgyörgynek, a kisebbségi lét ismeretét, az iránti emberi, illetve szakmai érzékenységét, a hit és a magyarság, a magyar kultúra megmaradása fontosságának felismerését. No meg az emberi sorsok és közösségek iránti kitartó érdeklődését. „A leendő férjemmel való találkozás és a családalapítás vette el az akkori »kétszeres hontalanság« érzését, tette azzá, amit ma vallok: otthon érzem magam mindkét – illetve azóta immár három – országban. Bárhol élek is a világban, Erdélyt mindig szülőföldemként említem, és oda hazatérek. Nagy áldás, hogy most újságíróként is megtehetem.”

A Budapesten élő szerző ezúttal Magyarnak lenni Amerikában című háromkötetes interjúkötete bemutatójára érkezik haza. Az október 28-án, kedden 18 órától a Bod Péter Megyei Könyvtárban tartandó esemény „forrásvidéke” a hároméves észak-amerikai tartózkodásában keresendő. A férje munkája okán kitelepedő család gondozása mellett Antal-Ferencz Ildikó mintegy 200 cikket közölt az ottani diaszpóra életéről, köztük több mint 120 interjút. Ezeket az interjúkat szedte össze öt magyar, illetve angol nyelvű kötetbe.

Az Egyesült Államok 18 tagállamban és Kanadában élő 106 interjúalany személyes élettörténete, neme, kora, szakmája és lakóhelye jelentősen eltérő. Egy dolog azonban közös bennük: mindannyian az észak-amerikai diaszpóra magyar közösségei iránt elkötelezett magyarok. Olyan emberek, akik nemcsak a családjukban, hanem a helyi hétvégi magyar iskolák, cserkészetek, egyházak keretében, néptánc- és egyéb hagyományőrző csoportokhoz, illetve civil szervezetekhez kapcsolódó önkéntes munkában is ápolják, őrzik és továbbadják a magyar nyelvet, kultúrát és hagyományokat.