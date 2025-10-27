Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Őrtüzek és belső lángok

2025. október 27., hétfő, Máról holnapra
Nagy D. István

Október vége, máglyák lobognak a domb- és hegytetőkön Székelyföld-szerte, hirdetve: az itt élők nem felejtenek, az önrendelkezés, a területi autonómia iránti igény lángja továbbra is él a lelkekben, a székely közösség maga szeretné alakítani sorsát szülőföldjén.

Több mint három évtizede a remény hírnökei e lármafák, ám híven ősi szerepükhöz, a veszély és a gyötrő hiány megmutatói is, hiszen minden egyes alkalommal jelzik: még mindig nem jött el a pillanat, az önrendelkezés továbbra is csak vágy, a távolról sem ördögtől való óhaj vagy elvakult ellenállásra, vagy süket fülekre talál Bukarestben. A román politikum viszonyulása rég nem újdonság: az önrendelkezés kérdését egymást túllicitálva, a párbeszéd leghalványabb esélyét is elutasítva söprik le az asztalról ugyanazon poros és dohos érvek mentén, miközben szorgosan aggatják a legvadabb és legcifrább jelzőket nemcsak a székelységre, hanem az egész erdélyi magyar közösségre. 

Szomorú kimondani, de sajnos nincsenek egyedül, az egyesült Európa, az unió sem sokkal különb, ha az őshonos nemzeti kisebbségek jogairól van szó. Kifinomultabban, körmönfontabb utakon, de mégiscsak ugyanazt üzenik: az önrendelkezés, az autonómia, mint a kisebbségben elő nemzeti közösségek megmaradásának egyik záloga, számukra nem igazán bír fontossággal, Brüsszelben és Strasbourgban „nincs az asztalon”. Ha pedig valaki mégis odatenné, nos, minél gyorsabban eltüntetik onnan. Elég csak a Minority SafePackre vagy éppen a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezéseire gondolni, hogy egyértelművé váljon, egyelőre az uniós berkekben sem igazán terem babér az autonómiának.

A helyzet tehát, legalábbis kívülről, változatlan, erős, időről időre viharossá vaduló ellenszélben kell vívni e harcot, melynek jogosságához és időszerűségéhez nem igazán fér kétség, hiszen több példa is bizonyítja, az autonómia járható út. Európa azon szegleteiben, ahol ezt sikerült megvalósítani, mindenki számára hasznosnak bizonyult, nem csak az illető nemzeti közösség, de a többség számára is, legyen szó gazdasági vonzatokról vagy a társadalmi békéről. 

A harcot tehát folytatni kell, megragadni minden alkalmat, hogy emlékeztessük mind Bukarestet, mind Európát, hogy az igény valós, és a székelység hangját előbb vagy utóbb, de csak meg kell hallaniuk, fel kell hagyni az elzárkózás, a hátat fordítás gyakorlatával. És nem csak meghallaniuk kell, de megérteniük is, hogy az autonómia nem mumus, nem valakik ellen szól, nem a bezárkózást, kirekesztést, különutasságot szolgálja, hanem a közösség megmaradását.

A meggyőzéshez viszont elsősorban egységet kell felmutatni, bizonyítani, hogy az önrendelkezés kérdése a közösségnek egyfajta nemzeti minimum, minden egyes tagja számára ugyanakkora jelentőséggel bír. Az összefogás, a közös cselekvés terén pedig van még mit csiszolni. Mert őrtüzeink lángja az őszi sötétben messze ellátszik, de nem mindegy, hányan állnak a máglya körül. Fájó, de fel kell tenni a kérdést: mit tehetünk annak érdekében, hogy az önrendelkezésről szóló megnyilvánulások (őrtüzek, tüntetések) sokak szemében ne tűnjenek avítt, múltba révedő, kesergő alkalmaknak, hanem a jövő, a valós remény üzenetét is hordozzák? Ha erre sikerül megfelelő választ adni, akkor bizonyosan sokkal többen vállalják a kiállást, a jó értelemben vett harcot.

 

Fotó: Albert Levente

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Nagy D. István Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-27 08:00 Cikk megjelenítése: 118 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 190
szavazógép
2025-10-27: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Az autonómia békés építkezés egymásért (Őrtűz Sepsiszentgyörgyön)

Őrtüzek gyúltak tegnap este Székelyföld számos településén, de több határon túli helységben, valamint a magyar fővárosban is szolidaritási rendezvényeket tartottak Székelyföld autonómiájának napján, az egybegyűltek így nyomatékosították ismételten igényüket, elkötelezettségüket a régió területi önrendelkezése iránt. A hagyományokhoz híven Sepsiszentgyörgyön idén is az Orotványon, a Liba csárda fölött lobbant lángra a hatalmas máglya, mely körül biztató szavak, ének és közös ima egyaránt elhangzott a székelység autonómiaigényének kinyilvánításaként.
2025-10-27: Közélet - Bartos Lóránt:

Még sok a tennivaló a református temetőben (Kézdivásárhely)

A nyár derekán Kézdivásárhelyen végigsöprő vihar nemcsak utcákat és háztetőket rongált meg, hanem a református temetőt is súlyosan érintette. Fákat csavart ki a földből, több síremlék összetört, a temető kerítésének egy része is leomlott. Azóta hónapok teltek el, de a károk felszámolása még most is tart Beder Imre református lelkész vezetésével és a közösség segítségével.
rel="noreferrer"