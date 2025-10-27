A nyár derekán Kézdivásárhelyen végigsöprő vihar nemcsak utcákat és háztetőket rongált meg, hanem a református temetőt is súlyosan érintette. Fákat csavart ki a földből, több síremlék összetört, a temető kerítésének egy része is leomlott. Azóta hónapok teltek el, de a károk felszámolása még most is tart Beder Imre református lelkész vezetésével és a közösség segítségével.

„Végül úgy történt, hogy vállalkozók és magánszemélyek segítségével nekiálltunk a fákat kiszedni. Lehetett volna nagyobb segítség is, de aki jött, az nagyon igyekezett” – mondta Beder Imre. A munkát nehezítette, hogy a vihar gyökerestül döntött ki több hatalmas fát, amelyek a sírokat is megrongálták. A legutolsó fa gyökérmarása és eltávolítása a napokban zajlik.

A tiszteletes szerint a közösség összefogása nélkül mindez nem valósulhatott volna meg. Voltak, akik anyagilag, mások kétkezi munkával támogatták az ügyet. „Több magánszemély is jött, köztük olyanok, akiknek szeretteik sírja sérült meg. Volt, aki embereket hozott magával, hogy segítsenek. Jó volt látni, hogy vannak, akiknek fontos ez a közös ügy” – tette hozzá.

A vihar miatt a temető egyik kerítésszakasza megrongálódott. „Ezt a részt teljesen újjá kellett építeni. Közben észrevettük, hogy van még egy szakasz, amely nem a vihar miatt romlott meg, de ha már dolgozunk, azt is szeretnénk kijavítani” – mondta a tiszteletes.

A temető területén még három öreg, veszélyes fa áll, melyeket halottak napja után szeretnének kivágni. „Addig nem bántjuk őket, most nincs is annyi időnk, és a fagy is közbeszólt. A levelek lehullottak, de az ágakkal is még sok a munka. Pénteken a református kollégium diákjai jöttek segíteni. Egész héten szerveztük, hogy mit hozzanak, mivel dolgozzanak” – fogalmazott.A vih

ar nem csak a temetőben hagyott nyomot. A templomtorony javítását is idén kellett elkezdeni, ám a megfelelő vállalkozót nehéz volt megtalálni. „A toronyra nagyon nehezen kaptunk vállalkozót. Végül egy baróti csapat vállalta el a munkát. Halottak napja után ígérték, hogy jönnek” – mondta a lelkipásztor, hozzátéve: „Ez az év nagyon megviselte a temetőt és a gyülekezetet is, de most már látjuk az eredményt.”

A munkálatok egy részét pályázati forrásokból fedezik. „Van egy kisebb támogatásunk a megyei tanácstól, és egy másik helyről is kaptunk hozzájárulást. Fontos, hogy mindent rendesen elszámoljunk, fényképekkel igazolva, hiszen ez közpénz. Ezért is sürget minket az idő” – magyarázta Beder Imre.

A legnagyobb kihívást a megrongálódott síremlékek helyreállítása jelenti. „Volt olyan sír, amely ripityára tört. Néhány temetkezési vállalkozó felajánlotta, hogy segít, és több sírt rendbe is tettek. A Purcell-kripta mögött például gyönyörűen helyreállították a megrongálódott sírokat” – mondta a tiszteletes. A vállalkozók egymás között megosztották a feladatokat. A munkálatok során Beder Imre számára a legfontosabb tanulság az volt, hogy a közösség ereje még mindig él. „Nem mindenki jött segíteni, de aki eljött, az szívvel-lélekkel dolgozott. Voltak nehézségek, de ezek mindig megmutatják, ki az, akinek valóban számít az egyház és a közösség” – fogalmazott.