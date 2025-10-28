Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Orbán Viktort fogadta a pápa

2025. október 28., kedd, Világfigyelő

Orbán Viktort magánaudiencián fogadta XIV. Leó pápa – a Szentszék részleteket is közölt a találkozóról, amelyről a magyar miniszterelnök közösségi oldalán is beszámolt.

    Fotó: Facebook / Orbán Viktor

„XIV. Leó pápa hétfőn fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt, aki ezt követően Pietro Parolin bíborossal, a római Szentszék Államtitkárával, valamint Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkárával is találkozott, a megbeszélések szívélyes légkörben folytak” – közölte a Vatikán.

A Szentszék közleménye szerint a szívélyes légkörben folytatott megbeszélések során a felek hangsúlyozták a kétoldalú kapcsolatok szilárd­ságát, valamint a katolikus egyháznak a magyar közösség társadalmi fejlődésének és jólétének előmozdítása iránti elkötelezettségét; különös tekintettel a család szerepére, a fiatalok oktatására és jövőjére, illetve a legkiszolgáltatottabb keresztény közösségek védelmének fontosságára. A találkozón ezen kívül bőséges teret kaptak az aktuális nemzetközi kérdések is, különös figyelmet fordítva az ukrajnai háborúra és a közel-keleti helyzetre – tették hozzá.

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közölte, hogy találkozójukon Magyarország háborúellenes erőfeszítéseinek támogatását kérte XIV. Leó pápától. A kormányfő szerint van egy háborúellenes hálózat a világban, amelynek spirituális középpontjában a Szentatyát találjuk. Orbán Viktor egy néhány órával korábbi posztjában azt írta: ahogy a világ hozzászokik a háborúkhoz, úgy válnak azok egyre veszélyesebbé. Ömlenek ránk a pusztításról és háborús halottakról szóló hírek és képek. Először megrendülünk, aztán csak szomorkodunk, végül lassan megszokjuk – fogalmazott Orbán Viktor. De ahogy a világ hozzászokik a háborúkhoz, úgy válnak azok egyre veszélyesebbé. Olyanok, mint a bozóttűz egy perzselő nyári napon. Ha nem teszünk ellene, előbb-utóbb a mi hazánkat, a mi otthonainkat, a mi gyermekeink jövőjét is elérik a lángok. Ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét, nem lehet együtt úszni a brüsszeli fősodorral. Mi ki akarunk maradni a világban terjedő háborús lázból, ezért az orosz–ukrán háború kitörése óta háborúellenes koalíciót szervezünk – hangsúlyozta a miniszterelnök.

