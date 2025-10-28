Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
PECHES RAJT MEMMINGENBE. Több mint hatórás késéssel szállt fel a vidombáki repülőtérről az első memmingeni járat vasárnap – a németországi felszálláskor ugyanis egy madár hozzáütődött a géphez, és a pilóta a leszállás utáni rutinellenőrzés során egy madarat azonosított az egyik fékszárnyba szorulva.

  • Fotó: Facebook / Aeroportul Internațional Brașov
    Fotó: Facebook / Aeroportul Internațional Brașov

Ilyen esetekben műszaki ellenőrzést kell végezni, ám ilyen szolgáltatásokat a barcasági légikikötő nem nyújt, ezért Bukarestből jött egy csapat, személygépkocsival, a zsúfolt Prahova-völgyi országúton. Így hát a 13.45-re tervezett indulás 19.50-re csúszott el, és még akkor sem repült a gép egyenesen Németországba, hanem – vélhetően személyzetcsere miatt – leszállt Budapesten, ahol további 55 percet rostokolt, közel 230 utassal a fedélzetén; végül azonban szerencsésen célba ért. Brassó mellől jelenleg Londonba, Dortmundba, Budapestre, Nápolyba, Memmingenbe és Nürnbergbe közlekedik rendszeres repülőjárat, de holnaptól Milánóba is lehet már repülni, jövőben pedig tovább bővül a kínálat: januárban Rómával, márciusban Katowicével lesz közvetlen összeköttetés. A vidombáki repülőtéren egyedül a magyar Wizz Air légitársaság működtet rendszeres járatokat. A nyári vakációs járatok már majdnem mind leálltak, az utolsó október 30-án megy az egyiptomi Hurghadába. (G4Media)

HALÁLOS BALESETEK A HEGYEKBEN. Három turista vesztette életét a Fogarasi-havasokban szombaton. Ketten, egy 35 és egy 50 éves férfi a Netedu-csúcs közelében csúsztak meg, és több száz métert zuhantak a meredek lejtőn. Társukat a SMURD helikoptere mentette ki és szállította a Bâlea-tóhoz. Mindhárman ploieşti-iek voltak. Ugyanezen a napon egy 43 éves, Hunyad megyei férfi is életét vesztette, miután a Lespezi-csúcsról zuhant le mintegy 500 métert. A férfi két másik túrázóval együtt indult a gerincre. A holttesteket a Szeben, illetve az Argeș megyei hegyimentők hozták le rendkívül nehéz körülmények között. Egy héttel korábban a Királykőn történt hasonló baleset, ott egy 29 éves nő zuhant 250 métert, miután megcsúszott a jeges terepen; a Deubel-úton találták meg. A hegyimentők már akkor figyelmeztettek, hogy még jégcsákánnyal sem ajánlott nekivágni a hegynek, a keményre fagyott havon nem lehet közlekedni. (Maszol)

