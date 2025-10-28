Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Közös akarattal, egységesen és elszántan

2025. október 28., kedd, Jegyzet

Október utolsó vasárnapján a Székely Nemzeti Tanács hívó szavára azért gyűlünk össze őrtüzeket gyújtani, hogy évről évre megerősítsük Székelyföld autonómiája iránti elkötelezettségünket.

Hogy Bukarestnek és Brüsszelnek egyaránt megüzenjük, mesterkedéseik ellenére sem mondunk le erről. Hiszen a jelenlegi helyzetünk elemzése, valamint lehetőségeink számbavétele után egyértelműen megállapítható, hogy magyarként való megmaradásunk egyetlen biztosítéka Székelyföld és a Partium területi, valamint a szórvány kulturális és személyi autonómiája. A kérdés csupán az, hogyan lehet ezt megvalósítani?

Egy biztos. A saját sorsunk fölött csak akkor rendelkezhetünk, ha teszünk is valamit ennek érdekében. Hiszen a történelem során a nemzeteknek, nemzetrészeknek mindig is küzdeni kellett a szabadságért. E küzdelem több síkon és különböző módon zajlott. Volt rá eset, hogy csak politikai eszközökkel, máskor a polgári engedetlenség különböző formáit is igénybe véve. És olykor bizony a harcot is vállalni kellett. Közös vonásuk volt viszont az összefogás és kitartás. Ezek létrejötte esetén ugyanis minden akadály legyőzhető, és az autonómia békés úton való kikényszerítése is idő kérdése csupán. Ami másoknak jár, azt tőlünk sem lehet megtagadni az idők végezetéig.

Romániában évtizedek óta gáncsolják autonómiatörekvéseinket, félreseprik az intézményesítésére vonatkozó kérelmeinket, ebben a témában meg sem hallgatnak minket. Magatartásukat az alaptörvény 1-es pontjába foglaltakkal indokolják, amely kimondja: „Románia nemzeti, szuverén és független, egységes és oszthatatlan állam.” Szerintük ugyanis a területi autonómia elszakadást, határmódosítást jelent.

Az érvelésük hamis, mert az autonómia nem más, mint bizonyos döntési és adminisztratív jogköröknek egy csoportra történő átruházása, e csoport önazonossága, nyelve és kultúrája megőrzése érdekében. Meghatározott mértékű és hatáskörű önkormányzás, önrendelkezés biztosítása az országhatárok megváltoztatása nélkül. A nemzetrészek vonatkozásában pedig egyike azoknak a politikai biztosítékoknak, amelyek a fennmaradásukat és boldogulásukat hivatottak szolgálni.

Bukarest látható és láthatatlan urai pedig ezt pontosan tudják. Ezért nem hajlandók még tárgyalni sem a közösségi jogainkról. De mit is várhatnánk, a Trianon óta felszámolásunkra törekvő román hatalomtól? Bizonyossá vált tehát, hogy autonómiaügyben előrelépni csakis a vállainkat összevetve, közös akarattal, egységesen és elszántan lehet.

(Elhangzott október 26-án Sepsiszentgyörgyön az Orotványon a Székelyföld autonómiájának napján szervezett őrtűzgyújtáson.)

 

Fotó: Albert Levente

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Bedő Zoltán Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-28 08:00 Cikk megjelenítése: 259 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 7
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 272
szavazógép
2025-10-28: Világfigyelő - :

Trump helyteleníti Moszkva lépését

Donald Trump amerikai elnök helytelennek tartja, hogy orosz hivatali kollégája bejelentette vasárnap az orosz atommeghajtású, manőverező robotrepülőgép sikeres tesztjét. Az elnök szerint Vlagyimir Putyinnak inkább az ukrajnai háborút kellett volna lezárnia.
2025-10-28: Világfigyelő - :

Szili Katalin az őrtüzekről

Dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó közleményben üdvözölte a székely autonómia napján lezajlott őrtűzgyújtási akciókat.
rel="noreferrer"