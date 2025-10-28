Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Szili Katalin az őrtüzekről

2025. október 28., kedd, Világfigyelő

Dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó közleményben üdvözölte a székely autonómia napján lezajlott őrtűzgyújtási akciókat.

  • Fotó: Albert Levente
    Fotó: Albert Levente

„Tíz év telt el azóta, hogy a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére először gyúltak fel az őrtüzek Székelyföld határain és közösségeiben. A rendezvényen Székelyföld autonómiatörekvései, az önazonosság megőrzése melletti kiállás és a megmaradás állnak a középpontban. Ezek az őrtüzek az összetartozást és az autonómia iránti vágyat jelképezik. A tűz jelkép, mely az éberség, az identitás megőrzése és a szabadság iránti elkötelezettség kifejezője” – fejtette ki a budapesti kormány képviselője.

Hozzátette, a tíz esztendő nemcsak az eltelt időről, hanem a kitartásról és az összetartozásról szól. A fellobbanó őrtüzek ma is ugyanazt az üzenetet hordozzák, mint egy évtizede: a székely nép élni kíván az Európában számos helyen igazolt és elfogadott önkormányzás jogával, saját és a Székelyföldön élők jövőjét a közösség erejére és akaratára építve. „Köszönet mindazoknak, akik az elmúlt tíz évben – Székelyföldön, Erdélyben és a világ bármely pontján – őrtüzet gyújtottak, lármafát állítottak, imával vagy csendes jelenléttel erősítve a székely önigazgatás ügyét. E közös lángok fénye összeköt bennünket, ugyanakkor kifejezi közös igényünket a békés, autonóm Székelyföld felé, mely minden itt élő számára a gyarapodást jelenti” – zárul a közlemény.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-28 08:00 Cikk megjelenítése: 213 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 3
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 272
szavazógép
2025-10-28: Jegyzet - Bedő Zoltán:

Közös akarattal, egységesen és elszántan

Október utolsó vasárnapján a Székely Nemzeti Tanács hívó szavára azért gyűlünk össze őrtüzeket gyújtani, hogy évről évre megerősítsük Székelyföld autonómiája iránti elkötelezettségünket.
2025-10-27: Szabadidő - :

A nap fotója

rel="noreferrer"