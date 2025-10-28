Szili Katalin az őrtüzekről

„Tíz év telt el azóta, hogy a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére először gyúltak fel az őrtüzek Székelyföld határain és közösségeiben. A rendezvényen Székelyföld autonómiatörekvései, az önazonosság megőrzése melletti kiállás és a megmaradás állnak a középpontban. Ezek az őrtüzek az összetartozást és az autonómia iránti vágyat jelképezik. A tűz jelkép, mely az éberség, az identitás megőrzése és a szabadság iránti elkötelezettség kifejezője” – fejtette ki a budapesti kormány képviselője.

Hozzátette, a tíz esztendő nemcsak az eltelt időről, hanem a kitartásról és az összetartozásról szól. A fellobbanó őrtüzek ma is ugyanazt az üzenetet hordozzák, mint egy évtizede: a székely nép élni kíván az Európában számos helyen igazolt és elfogadott önkormányzás jogával, saját és a Székelyföldön élők jövőjét a közösség erejére és akaratára építve. „Köszönet mindazoknak, akik az elmúlt tíz évben – Székelyföldön, Erdélyben és a világ bármely pontján – őrtüzet gyújtottak, lármafát állítottak, imával vagy csendes jelenléttel erősítve a székely önigazgatás ügyét. E közös lángok fénye összeköt bennünket, ugyanakkor kifejezi közös igényünket a békés, autonóm Székelyföld felé, mely minden itt élő számára a gyarapodást jelenti” – zárul a közlemény.