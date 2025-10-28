Felgyorsították a kifizetést

Mint mondta, október 14-től a múlt hét végéig összesen 102,2 millió eurót utaltak át a nyertes pályázók számláira. Közlése szerint a pályázók akkor is benyújthatják végső kifizetési kérelmüket, ha az előző részletet még nem kapták meg. Az igazgató emlékeztetett arra is, hogy a 2014–2022 közötti időszakra Romániának az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból juttatott forrásokat 2025. december 31-ig lehet lekérni, a felhasználatlan összeg pedig elvesz. Az utolsó kifizetési kérés leadásának határideje eredetileg 2025. szeptember 30. volt, de az AFIR ezt legkésőbb október 30-ig meghosszabbította. (i. p.)