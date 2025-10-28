Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Felgyorsították a kifizetést

2025. október 28., kedd, Gazdakör

Adrian Chesnoiu, a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) vezérigazgatója október 17-i nyilatkozata szeint felgyorsították a 2014–2020-as nemzeti vidékfejlesztési terv és az átmenetinek számító 2021–2022-es év nyertes pályázatainak a kifizetését.

  • Fotó: Albert Levente
    Fotó: Albert Levente

Mint mondta, október 14-től a múlt hét végéig összesen 102,2 millió eurót utaltak át a nyertes pályázók számláira. Közlése szerint a pályázók akkor is benyújthatják végső kifizetési kérelmüket, ha az előző részletet még nem kapták meg. Az igazgató emlékeztetett arra is, hogy a 2014–2022 közötti időszakra Romániának az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból juttatott forrásokat 2025. december 31-ig lehet lekérni, a felhasználatlan összeg pedig elvesz. Az utolsó kifizetési kérés leadásának határideje eredetileg 2025. szeptember 30. volt, de az AFIR ezt legkésőbb október 30-ig meghosszabbította. (i. p.)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-28 10:00 Cikk megjelenítése: 171 Olvasóink értékelése: 3 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 281
szavazógép
2025-10-23: Magazin - :

Megéri manapság bérbe adható ingatlanba fektetni? //

Az ingatlanpiac kézenfekvő lehetőség a befektetni vágyók számára, de az mindig kérdéses, hogy aktuálisan éppen profitábilis-e. A kérdésre sosem egyszerű válaszolni, egy ingatlan értéke és bérbeadási potenciálja számos tényező függvénye.
rel="noreferrer"