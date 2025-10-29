Előadás Kézdivásárhelyen Todorovits Rea író, közösségépítő, a Glamour rendszeres szerzője és elismert előadó Mindig van tovább – Kiút a krí­zisből című előadását viszi el Kézdivásárhelyre 30-án, csütörtökön 19 órától a Vigadó Művelődési Központba a MUKKK Ifjúsági és Kulturális Egyesület szervezésében.

Az est során személyes történetek, gyakorlati stratégiák és közösségi beszélgetés ad kapaszkodót azoknak, akik életük nehéz pillanatai­ban új irányt keresnek. Az előadás fókuszában az áll, miként lehet a kríziseket fordulóponttá alakítani: hogyan ismerhetők fel a túlélési minták, miként formálható a veszteségből új identitás, és milyen gyakorlati lépések segíthetnek a mindennapok helyreállításában. Történetei személyesek, mégis egyetemesek: mindannyiunk életében ott rejtőzik a fájdalom, a veszteség, a küzdelem – és a lehetőség, hogy új irányt vegyen az élet. Előadásai nemcsak szavak, hanem kapaszkodók: erőt, felismerést és közösségi élményt kínálnak. Az üzenete egyszerű, mégis mély: mindig van tovább.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Ma 18 órától a Cimborák Bábstúdióban Pignitzky Gellért Determinált című egyéni műsora látható, mely József Attila életét kívánja bemutatni a Szabad ötletek jegyzéke, versei és más írásai nyomán. Zenei munkatárs: Kónya-Ütő Bence. Jegyek a központi jegyirodában, a biletmaster.ro oldalon vagy előadás előtt egy órával.

BEMUTATÓ AZ UDVARTÉR SZÍNHÁZBAN. November 4-én, kedden 19 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermében bemutatják a Kosztolányi Dezső regénye alapján készült Édes Anna című darabot. A regényt színpadra alkalmazta Bélai Marcel, Takács Réka és Györfi Csaba, rendezte Györfi Csaba. A 2025/2026-os bérletrendszer első elődását a Kosztándi Jenő-bérleteseknek játsszák (szabadjegyek is kaphatók).

Zene

ELŐADÁS. A budapesti Kárpátháló Egyesület elnökségi tagja, Kiss Sámuel zeneterapeuta október 30-án, csütörtökön 10 órától előadást tart a sepsiszentgyörgyi Za­thureczky Berta Központban A zene mint érték és eszköz címmel. Az esemény nyitott. Honlap: karpathalo.hu.

FILMZENE. Október 30-án, csütörtökön 19 órától rendkívüli zenei estre hívja a közönséget az Árkosi Kulturális Központ. Fellép a sepsiszentgyörgyi 4Cord Quartet: Piroska Zoltán (I. hegedű), Goia Alexandra (II. hegedű), Deák Abigél (mélyhegedű) és Ferencz Tihamér (gordonka). A meglepetésprogram az utóbbi idők legnépszerűbb filmjeinek zenéiből kínál válogatást. Jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén, az Olt utca 6. szám alatt naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 30 lej.

ORGONAKONCERT. November 7-én 18 órától a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-templomban orgonakoncertet ad Kristófi János orgonaművész, 1987 óta a nagyváradi székesegyház orgonistája, 2011 októberétől karnagya is. A nagyváradi székesegyház Szent László Énekkarával rendszeresen fellépnek a salzburgi dómban.

Kiállítás

DÍSZLETKIÁLLÍTÁS ÉS NYÍLT PRÓBA. Bagossy Levente Jászai Mari-díjas díszlettervező színházidíszlet-makettjeiből nyílik kiállítás ma 18 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ dísztermében. Megnyitja Kósa András László, a bukaresti Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ vezetője és Lung László Zsolt, a Vigadó Művelődési Központ és az Udvartér Színház igazgatója. Ezt követően a nagyteremben az Udvartér Színház Györfi Csaba rendezésében készülő Édes Anna című előadása interaktív nyílt próbáján vehetnek részt az érdeklődők.

Könyvbemutató

KOVÁSZNA. Október 30-án, csütörtökön 18 órától a Csoma Emlékközpontban Demeter Sándor Loránd lelkész, író, közösségszervező, közgazdász, lovas zarándok Vigasztaló – történetek emberről, halálról című könyvét mutatják be. Az est házigazdája Ferencz Éva, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület elnöke.

SEPSISZENTGYÖRGY. Csodás lények és teremtmények nyomába erednek 31-én, pénteken 18 órától a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet szervezésében. A Bestiarium Hungaricum c. könyv bemutatóján a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében Vörös Andrással, a Cser Kiadó irányítójával és Németh Gyula grafikussal B. Szabó Zsolt beszélget, miközben a közönség megismerheti a könyvben életre keltett lényeket.

Tortoma Önképzőkör

Október 30-án, csütörtökön 19 órától a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében Magyarnak lenni Amerikában címmel kerekasztal-beszélgetésre kerül sor. Meghívott a sepsiszentgyörgyi származású Antal-Ferencz Ildikó közgazdász, szabadúszó újságíró és blogger (Budapest), beszélgetőtársa Tiboldi Bea egyesületi elnök (Csíki Anyák Egyesülete, Csíkszereda). A találkozón bemutatják a meghívott interjúköteteit is, amelyekben az észak-amerikai diaszpórában élő magyarokat szólaltatott meg. Házigazda Demeter Zoltán művelődésszervező.

Hitvilág

ALZHEIMER KÁVÉZÓ. Október 31-én, pénteken 17 órától a sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Szeretetotthonban A gyász lélektana, a veszteséget megelőző gyász témával foglalkozik Roth Enikő mentálhigiénés szakember, gyászcsoportvezető.

ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁSI NAP. A gyulafehérvári főegyházmegyében örökös szentségimádási napot tartanak Esztelneken a plébániatemplomban november 1-jén, Kézdivásárhelyen a Szentháromság-templomban 2-án, Alsócsernátonban 3-án, Futásfalván 4-én.

GYÁSZFELDOLGOZÓ MŰHELY­MUNKA. A sepsiszentgyör­gyi református vártemp­lom imatermében no­vember 7–8-án magzatukat, kisbabájukat elvesztett anyáknak, apáknak tart műhely­munkát Nagy Enikő mentálhigiénés szakember (0729 102 140) és Nagy-Bákai Réka mentálhigiénés szakember (0747 717 421). A foglalkozás kiscsoportos, zárt, biztonságos térben zajlik. Kezdés után új résztvevők már nem tudnak bekapcsolódni.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval, 7.05-től ima a hivatásokért, 7.30-tól imalánc a békéért, 8 órától szentmise Sárközújlakról, 8.50-től A hét plébániája, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Kiskedvencek elszabadulva (magyarul beszélő) és 16.30-tól románul beszélő, 18 órától Egyik csata a másik után (magyarul beszélő), 18.30-tól Jó szerencse (magyarul beszélő), 20.30-tól Fekete telefon 2. (magyarul beszélő), 21 órától A szomszéd (román vígjáték).

Ingyenes ügyintézés Illyefalván

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 17–19 óráig az illyefalvi polgármesteri hivatal épületében fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekszületés, házasság, válás és haláleset anyakönyvezésében, a magyar igazolvány igénylésében, a magyar ország­gyűlési választásokra történő regisztrációban, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos

kérdésekben.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Romulus Cioflec utcai Hygea III. gyógyszertár (0267 310 110) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár tart nyitva.

Rövidden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig szerkesztőségünkben várja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Lemhényben, csütörtökön Kézdialmáson és Csomortánban, pénteken Kommandón. Honlap: tega.ro.

VÍZELZÁRÁS. Sepsiszentgyörgyön ma 9–16 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Sajtó utca 8. szám alatti 15-ös tömbházban, a 13-as és 14-es tömbházban, a Deico Nyomdánál, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságnál, a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórháznál, a járóbeteg-rendelőnél, az Egészség sétányon; 30-án, csütörtökön 8 és 16 óra között a Stadion utcai 2., 3. és 4. számú toronytömbházaknál, valamint az ezek földszintjén lévő kereskedelmi egységeknél. * Kovásznán ma 8-tól 24 óráig a város egész területén szünetel a vízszolgáltatás a Mihai Eminescu utcai munkálatok miatt.