Előadás Kézdivásárhelyen
Todorovits Rea író, közösségépítő, a Glamour rendszeres szerzője és elismert előadó Mindig van tovább – Kiút a krízisből című előadását viszi el Kézdivásárhelyre 30-án, csütörtökön 19 órától a Vigadó Művelődési Központba a MUKKK Ifjúsági és Kulturális Egyesület szervezésében.
Az est során személyes történetek, gyakorlati stratégiák és közösségi beszélgetés ad kapaszkodót azoknak, akik életük nehéz pillanataiban új irányt keresnek. Az előadás fókuszában az áll, miként lehet a kríziseket fordulóponttá alakítani: hogyan ismerhetők fel a túlélési minták, miként formálható a veszteségből új identitás, és milyen gyakorlati lépések segíthetnek a mindennapok helyreállításában. Történetei személyesek, mégis egyetemesek: mindannyiunk életében ott rejtőzik a fájdalom, a veszteség, a küzdelem – és a lehetőség, hogy új irányt vegyen az élet. Előadásai nemcsak szavak, hanem kapaszkodók: erőt, felismerést és közösségi élményt kínálnak. Az üzenete egyszerű, mégis mély: mindig van tovább.
Színház
TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Ma 18 órától a Cimborák Bábstúdióban Pignitzky Gellért Determinált című egyéni műsora látható, mely József Attila életét kívánja bemutatni a Szabad ötletek jegyzéke, versei és más írásai nyomán. Zenei munkatárs: Kónya-Ütő Bence. Jegyek a központi jegyirodában, a biletmaster.ro oldalon vagy előadás előtt egy órával.
BEMUTATÓ AZ UDVARTÉR SZÍNHÁZBAN. November 4-én, kedden 19 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermében bemutatják a Kosztolányi Dezső regénye alapján készült Édes Anna című darabot. A regényt színpadra alkalmazta Bélai Marcel, Takács Réka és Györfi Csaba, rendezte Györfi Csaba. A 2025/2026-os bérletrendszer első elődását a Kosztándi Jenő-bérleteseknek játsszák (szabadjegyek is kaphatók).
Zene
ELŐADÁS. A budapesti Kárpátháló Egyesület elnökségi tagja, Kiss Sámuel zeneterapeuta október 30-án, csütörtökön 10 órától előadást tart a sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Központban A zene mint érték és eszköz címmel. Az esemény nyitott. Honlap: karpathalo.hu.
FILMZENE. Október 30-án, csütörtökön 19 órától rendkívüli zenei estre hívja a közönséget az Árkosi Kulturális Központ. Fellép a sepsiszentgyörgyi 4Cord Quartet: Piroska Zoltán (I. hegedű), Goia Alexandra (II. hegedű), Deák Abigél (mélyhegedű) és Ferencz Tihamér (gordonka). A meglepetésprogram az utóbbi idők legnépszerűbb filmjeinek zenéiből kínál válogatást. Jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén, az Olt utca 6. szám alatt naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 30 lej.
ORGONAKONCERT. November 7-én 18 órától a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-templomban orgonakoncertet ad Kristófi János orgonaművész, 1987 óta a nagyváradi székesegyház orgonistája, 2011 októberétől karnagya is. A nagyváradi székesegyház Szent László Énekkarával rendszeresen fellépnek a salzburgi dómban.
Kiállítás
DÍSZLETKIÁLLÍTÁS ÉS NYÍLT PRÓBA. Bagossy Levente Jászai Mari-díjas díszlettervező színházidíszlet-makettjeiből nyílik kiállítás ma 18 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ dísztermében. Megnyitja Kósa András László, a bukaresti Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ vezetője és Lung László Zsolt, a Vigadó Művelődési Központ és az Udvartér Színház igazgatója. Ezt követően a nagyteremben az Udvartér Színház Györfi Csaba rendezésében készülő Édes Anna című előadása interaktív nyílt próbáján vehetnek részt az érdeklődők.
Könyvbemutató
KOVÁSZNA. Október 30-án, csütörtökön 18 órától a Csoma Emlékközpontban Demeter Sándor Loránd lelkész, író, közösségszervező, közgazdász, lovas zarándok Vigasztaló – történetek emberről, halálról című könyvét mutatják be. Az est házigazdája Ferencz Éva, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület elnöke.
SEPSISZENTGYÖRGY. Csodás lények és teremtmények nyomába erednek 31-én, pénteken 18 órától a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet szervezésében. A Bestiarium Hungaricum c. könyv bemutatóján a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében Vörös Andrással, a Cser Kiadó irányítójával és Németh Gyula grafikussal B. Szabó Zsolt beszélget, miközben a közönség megismerheti a könyvben életre keltett lényeket.
Tortoma Önképzőkör
Október 30-án, csütörtökön 19 órától a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében Magyarnak lenni Amerikában címmel kerekasztal-beszélgetésre kerül sor. Meghívott a sepsiszentgyörgyi származású Antal-Ferencz Ildikó közgazdász, szabadúszó újságíró és blogger (Budapest), beszélgetőtársa Tiboldi Bea egyesületi elnök (Csíki Anyák Egyesülete, Csíkszereda). A találkozón bemutatják a meghívott interjúköteteit is, amelyekben az észak-amerikai diaszpórában élő magyarokat szólaltatott meg. Házigazda Demeter Zoltán művelődésszervező.
Hitvilág
ALZHEIMER KÁVÉZÓ. Október 31-én, pénteken 17 órától a sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Szeretetotthonban A gyász lélektana, a veszteséget megelőző gyász témával foglalkozik Roth Enikő mentálhigiénés szakember, gyászcsoportvezető.
ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁSI NAP. A gyulafehérvári főegyházmegyében örökös szentségimádási napot tartanak Esztelneken a plébániatemplomban november 1-jén, Kézdivásárhelyen a Szentháromság-templomban 2-án, Alsócsernátonban 3-án, Futásfalván 4-én.
GYÁSZFELDOLGOZÓ MŰHELYMUNKA. A sepsiszentgyörgyi református vártemplom imatermében november 7–8-án magzatukat, kisbabájukat elvesztett anyáknak, apáknak tart műhelymunkát Nagy Enikő mentálhigiénés szakember (0729 102 140) és Nagy-Bákai Réka mentálhigiénés szakember (0747 717 421). A foglalkozás kiscsoportos, zárt, biztonságos térben zajlik. Kezdés után új résztvevők már nem tudnak bekapcsolódni.
Rádió
A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval, 7.05-től ima a hivatásokért, 7.30-tól imalánc a békéért, 8 órától szentmise Sárközújlakról, 8.50-től A hét plébániája, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.
Mozi
MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Kiskedvencek elszabadulva (magyarul beszélő) és 16.30-tól románul beszélő, 18 órától Egyik csata a másik után (magyarul beszélő), 18.30-tól Jó szerencse (magyarul beszélő), 20.30-tól Fekete telefon 2. (magyarul beszélő), 21 órától A szomszéd (román vígjáték).
Ingyenes ügyintézés Illyefalván
Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 17–19 óráig az illyefalvi polgármesteri hivatal épületében fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekszületés, házasság, válás és haláleset anyakönyvezésében, a magyar igazolvány igénylésében, a magyar országgyűlési választásokra történő regisztrációban, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos
kérdésekben.
Ügyelet
Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Romulus Cioflec utcai Hygea III. gyógyszertár (0267 310 110) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár tart nyitva.
Rövidden
JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig szerkesztőségünkben várja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.
LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Lemhényben, csütörtökön Kézdialmáson és Csomortánban, pénteken Kommandón. Honlap: tega.ro.
VÍZELZÁRÁS. Sepsiszentgyörgyön ma 9–16 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Sajtó utca 8. szám alatti 15-ös tömbházban, a 13-as és 14-es tömbházban, a Deico Nyomdánál, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságnál, a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórháznál, a járóbeteg-rendelőnél, az Egészség sétányon; 30-án, csütörtökön 8 és 16 óra között a Stadion utcai 2., 3. és 4. számú toronytömbházaknál, valamint az ezek földszintjén lévő kereskedelmi egységeknél. * Kovásznán ma 8-tól 24 óráig a város egész területén szünetel a vízszolgáltatás a Mihai Eminescu utcai munkálatok miatt.