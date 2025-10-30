Kitiltják az uszítókat

Megtagadja a sajtóakkreditációt az FK Csíkszereda a jövőben azoktól a sajtóorgánumoktól, amelyek „sporttudósítások helyett magyargyűlölettel és uszítással foglalkoznak” – írta tegnapi állásfoglalásában a székelyföldi futballklub.

A román első osztályba idén feljutott FK Csíkszereda a honlapján közzétett állásfoglalásában közölte: elítéli azt a gyakorlatot, amelyet a román sportsajtó egyes képviselői az elmúlt napokban tanúsítottak a klub mérkőzései kapcsán, és elfogadhatatlannak tartja, hogy „a médiatér egy része a kattintásvadászat és a hisztériakeltés érdekében a xenofóbiát és a gyűlöletkeltést választja az objektív, tényeken alapuló tájékoztatás helyett”.