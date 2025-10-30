Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Kitiltják az uszítókat

2025. október 30., csütörtök, Belföld

Megtagadja a sajtóakkreditációt az FK Csíkszereda a jövőben azoktól a sajtóorgánumoktól, amelyek „sporttudósítások helyett magyargyűlölettel és uszítással foglalkoznak” – írta tegnapi állásfoglalásában a székelyföldi futballklub.

  • Az FK Csíkszereda szurkolói. Fotó: Facebook / FK Csíkszereda
    Az FK Csíkszereda szurkolói. Fotó: Facebook / FK Csíkszereda

A román első osztályba idén feljutott FK Csíkszereda a honlapján közzétett állásfoglalásában közölte: elítéli azt a gyakorlatot, amelyet a román sportsajtó egyes képviselői az elmúlt napokban tanúsítottak a klub mérkőzései kapcsán, és elfogadhatatlannak tartja, hogy „a médiatér egy része a kattintásvadászat és a hisztériakeltés érdekében a xenofóbiát és a gyűlöletkeltést választja az objektív, tényeken alapuló tájékoztatás helyett”.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-30 08:00 Cikk megjelenítése: 365 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 10
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 360
szavazógép
2025-10-30: Belföld - :

Alakul a közigazgatási reformtervezet

Közel áll a véglegesítéshez a helyi közigazgatás reformjáról szóló törvénytervezet – nyilatkozta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kedd este az Antena1 tévécsatornának.
2025-10-30: Világfigyelő - :

Tájékoztató leveleket küldenek (Nemzeti Választási Iroda)

Levélben értesít minden magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt a levélszavazással kapcsolatos tudnivalókról a Nemzeti Választási Iroda (NVI). A több mint 904 ezer ember értesítését a héten kezdték meg.
rel="noreferrer"