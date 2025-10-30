Alakul a közigazgatási reformtervezet

Elmondta, hogy azért húzódott el ennyire a vita a 10 százalékos leépítéseket előirányzó jogszabályjavaslatról, mert a két nagyobb kormánypárt nem tudott megegyezni: az egyik a betöltött álláshelyek számának csökkentését, a másik a bérköltségek lefaragását javasolta. A koalíció keddi ülésén azonban már sikerült megállapodni a központi közigazgatás átszervezését is magában foglaló tervezetről, a kormány pedig jövő héten első olvasatban tárgyal róla. Kelemen Hunor véleménye szerint a megszorító intézkedések és az adóemelések nem elegendőek a költségvetési hiány csökkentéséhez, beruházásokra és gazdaságélénkítő intézkedésekre is szükség van ahhoz, hogy Románia ne stagnáljon.