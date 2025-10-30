Minden elődöm elítélte az antiszemitizmust, én is megerősítem, hogy az egyház nem tűri az antiszemitizmust, és küzd ellene – hangoztatta XIV. Leó pápa a Szent Péter téri általános audiencián tegnap a Nostra aetate (Korunkban) nyilatkozat hatvanadik évfordulóján.

XIV. Leó a vallásközi párbeszédnek szentelte tegnapi beszédét. Emlékeztetett arra, hogy 1965. október 28-án kelt a II. Vatikáni Zsinat Nostra aetate kezdetű nyilatkozata az egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról. Hangoztatta, hogy hálával kell tekinteni mindarra, amit sikerült elérni a zsidó–katolikus párbeszéd utóbbi hat évtizedében. Hozzátette: „nem tagadhatjuk, hogy az eltelt időszakban akadtak félreértések, nehézségek és konfliktusok, de azok sem akadályozták meg a párbeszéd előrehaladását”. Hangoztatta: „ma sem szabad megengednünk, hogy a politikai körülmények és az egyesek által elkövetett igazságtalanságok eltávolítsanak a barátságtól”.

Izraelnek a Szentszéknél akkreditált nagykövete, Jaron Siderman a közösségi oldalán bejegyezte, hogy részt vett a szerdai audiencián. Úgy vélte, hogy XIV. Leó bátorító üzenetet mondott, elkötelezettséggel a zsidó–katolikus párbeszéd mellett.