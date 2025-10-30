Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Az egyház nem tűri az antiszemitizmust

2025. október 30., csütörtök, Világfigyelő

Minden elődöm elítélte az antiszemitizmust, én is megerősítem, hogy az egyház nem tűri az antiszemitizmust, és küzd ellene – hangoztatta XIV. Leó pápa a Szent Péter téri általános audiencián tegnap a Nostra aetate (Korunkban) nyilatkozat hatvanadik évfordulóján.

  • A Szent Péter-bazilika. Fotó: Pixabay.com
    A Szent Péter-bazilika. Fotó: Pixabay.com

XIV. Leó a vallásközi párbeszédnek szentelte tegnapi beszédét. Emlékeztetett arra, hogy 1965. október 28-án kelt a II. Vatikáni Zsinat Nostra aetate kezdetű nyilatkozata az egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról. Hangoztatta, hogy hálával kell tekinteni mindarra, amit sikerült elérni a zsidó–katolikus párbeszéd utóbbi hat évtizedében. Hozzátette: „nem tagadhatjuk, hogy az eltelt időszakban akadtak félreértések, nehézségek és konfliktusok, de azok sem akadályozták meg a párbeszéd előrehaladását”. Hangoztatta: „ma sem szabad megengednünk, hogy a politikai körülmények és az egyesek által elkövetett igazságtalanságok eltávolítsanak a barátságtól”.

Izraelnek a Szentszéknél akkreditált nagykövete, Jaron Siderman a közösségi oldalán bejegyezte, hogy részt vett a szerdai audiencián. Úgy vélte, hogy XIV. Leó bátorító üzenetet mondott, elkötelezettséggel a zsidó–katolikus párbeszéd mellett.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-30 08:00 Cikk megjelenítése: 121 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 360
szavazógép
2025-10-30: Világfigyelő - :

Magyar–osztrák kapcsolatok

Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke tegnap hivatalában fogadta Peter Samtot, az Osztrák Köztársaság Szövetségi Tanácsának (Bundesrat) elnökét. A megbeszélés után mindkét házelnök a két ország szoros kapcsolatát és a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta.
2025-10-30: Közélet - Hecser László:

Idősek köszöntése Vargyason

Vargyason hagyomány, hogy a falu nyolcvanévesnél idősebbjeit október valamelyik hétvégéjén felköszöntik. Idén a hónap utolsó vasárnapján az unitárius templomban műsorral és virággal lepték meg őket. Nem keveseknek szólt az ünnepség: kilencvenen vannak, akik már a nyolcadik X-et is maguk mögött tudják.
rel="noreferrer"