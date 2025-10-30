Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Keresztmetszet az amerikai magyar diaszpóráról

2025. október 30., csütörtök, Közélet

Feleségként és anyaként került ki az Amerikai Egyesült Államokba, nem gondolta, hogy ott neki feladata is lesz. Aztán – nagyon hamar – megtalálta őt a feladat. Antal-Ferencz Ildikó három év alatt száznál több interjút készített Amerikában élő magyarokkal, erről beszélt kedd délután a Bod Péter Megyei Könyvtárban a Magyarnak lenni Amerikában című háromkötetes könyv bemutatóján.

    Antal-Ferencz Ildikó a könyvbemutatón. Fotó: Albert Levente

A sepsiszentgyörgyi gyökerekkel is rendelkező, közgazdász végzettségű Antal-Ferencz Ildikó férje munkája révén került az Egyesült Államokba, előzőleg, még Magyarországon, újságírói végzettségre is szert tett, a sajtóban dolgozott. New Jersey-ben egy kisvárosban telepedtek meg, ahol magyar közösségi élet zajlott, elsőként az ottani plébánost, Balogh László atyát interjúvolta meg: arról faggatta, miként éli meg magyarságát, nem csak közösségszervezőként, hanem a családban is. Antal-Ferencz Ildikó ugyanis a később programmá fejlődött munkájában a magánembert is meg szerette volna mutatni (ez később akadályt is jelentett, akadt az amerikai magyarok közt, aki munkásságáról szívesen beszélt volna, de magánéletéről nem), kíváncsi lévén arra a folyamatra, hogyan jut el valaki munkája, családja mellett oda, hogy a magyar közösség megmaradásáért tegyen is. Ami olykor komoly időáldozatot kíván, mert bár az Egyesült Államokban mintegy másfél millió magyar él, de az ország hatalmas lévén, hétvégeken két-három órányi utazást is igényel az, hogy a gyerekeket a legközelebbi magyar iskolába elvihessék vagy magyar közösségi eseményeken vehessenek részt. 

Amerikai tartózkodása alatt Antal-Ferencz Ildikó száznál több, az ottani magyar közösségben aktív szerepet vállaló emberrel készített interjút, ezek megjelentetése is nehézségekbe ütközött, közös kiadásukra végül a clevelandi Bocskai Rádió vállalkozott. Az interjúk egyenként élettörténetek, egymás mellé állítva azonban már közösségi történetté alakulnak, aktuális keresztmetszetét mutatva fel az amerikai magyar diaszpórának – csonkán ugyan, hiszen Antal-Ferencz Ildikó az államoknak csupán mintegy felét tudta „feltérképezni”, új elemként meg érdeklődési körébe bekerült a magyarul nem beszélő, de magyar gyökerekkel rendelkező, a magyarságért tenni akaró amerikaiak csoportja, illetve a Dél-Amerikában élő magyarok felfedezésének vágya is – tennivalója hát akad bőven, „míg más nagy feladat nem talál meg, addig folytatom az interjúkat”, mondta a könyvbemutatón.

Megosztás:   Szerző: Váry O. Péter Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-30 08:00 Cikk megjelenítése: 211 Olvasóink értékelése: 4.67 Szavazatok száma: 3
